Outubro Rosa: Unidade de Saúde do Canjica reforça orientações sobre o câncer de mama

As ações de conscientização sobre os cuidados preventivos ao câncer de mama e de cólo do útero continuam em Cuiabá. Nesta quarta-feira (27), profissionais da Unidade Básica de Saúde do bairro Canjica ministraram palestras alusivas ao tema para os usuários do local e ofertaram um café da manhã para comunidade.

Durante a palestras, informações sobre causas, sintomas, formas de prevenir e tratar o câncer foram divulgadas. A população ainda pode esclarecer dúvidas quanto a temática.

De acordo com a enfermeira da Unidade, Evineide Albuquerque, a programação foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e visa acolher o público feminino para realização de exames de modo geral e mulheres na faixa etária para solicitação de mamografia, além de orientar e conscientizar

às mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e colo no útero.

“A campanha de modo geral busca oferecer atendimentos para as mulheres e ainda proporcionar um momento de conversar sobre a importância do autocuidado, de se tocar e manter em dia os exames de rotina. Os atendimentos continuam no mês de novembro”, afirma.

Para a autônoma, Maria Fernanda da Silva, que buscou atendimento na UBS, é importante intensificar essas ações e oferecer para o público feminino um esclarecimento maior sobre a doença.

“Vim participar da ação e assistir a palestra. A mulher precisa cuidar da sua saúde, conhecer seu corpo e fazer os exames de rotina. A palestra foi muito importante para tirar as dúvidas e incentivar as mulheres a prestarem atenção no seu próprio corpo”, disse.

Segundo Marlene Gonçalves, esta ação realizada na unidade de saúde, facilita o deslocamento das pessoas que residem nos bairros da cidade. Ela destaca que na semana passada marcou para fazer o exame de Papanicolau e nesta quarta-feira já foi chamada para colher o material.

“Não consegui fazer meu exame no ano passado por conta da pandemia, mas este ano já estou aqui para realizar esse exame tão importante para a mulher na prevenção do câncer e já fiz meu agendamento para realizar a mamografia”, explica.