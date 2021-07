Ouvidor Geral de Polícia ressalta representação da sociedade no Conselho de Direitos Humanos

A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT) realiza, nesta quarta e quinta-feira (07 e 08.07), Treinamento do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), Fluxo de Processos e Prazos Contratuais. A capacitação, realizada de forma on-line, reúne servidores do Procon Estadual e dos Procons Municipais do Estado de Mato Grosso.

De acordo com a coordenadora de Educação para o Consumo e Relacionamento com os Municípios do Procon-MT, Valquíria Souza, o objetivo é capacitar novos servidores para que eles possam prestar atendimento de qualidade à população. “O Procon Estadual recebeu novos atendentes e muitos Procons Municipais trocaram de gestor e de pessoal. Por isso, sentimos a necessidade de ofertar esse treinamento”, informa Valquíria.

A capacitação está sendo ministrada pelo coordenador de Gestão de Processos e Documentos do Procon-MT, Maurel Castro de Amorim, e pelo coordenador do Sistema Sindec e Plataforma Consumidor.gov.br, Euzimar Nascimento. Cerca de 80 servidores participam do treinamento.

Conforme Maurel, o treinamento foi elaborado em torno dos principais problemas reclamados pelos consumidores, a legitimidade de quem é consumidor e quem pode reclamar no Procon, sobre o que ele pode reclamar, levando-se em conta as alterações e evolução do direito do consumidor nos últimos anos.

“Hoje, temos de analisar não somente o vício do serviço e do produto, mas também as alterações recentes no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o endividamento gerado na pandemia de Covid-19, com enfoque para os prazos”, explica o coordenador.

O servidor Euzimar Nascimento lembra que a atualização dos servidores dos Procons Estadual e Municipais é uma necessidade constante. “Buscamos alinhar o conceito do que é, para que serve e como funciona uma unidade de Procon e sobre a nossa ferramenta de trabalho, que é o Sindec. Tudo isso, buscando fazer o melhor possível para atender o consumidor de uma maneira mais precisa e eficaz. Nossa intenção é otimizar prazos e melhorar o atendimento”, destaca.

Temas

Relação de consumo; funcionamento de uma unidade de Procon; como entrevistar/atender o consumidor; quais os documentos necessários para registrar uma reclamação; como analisar essa documentação; utilização e funcionamento do sistema o Sindec; tipos de atendimento realizados pelo Procon; prazos para reclamação; Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) foram alguns dos temas tratados na capacitação.