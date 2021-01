Ouvidoria apura fechamento de unidades prisionais e constata ampliação de vagas no sistema

O próximo sorteio mensal do Programa Nota MT, a ser realizado em 11 de fevereiro, irá contemplar consumidores que pedirem CPF na nota de produtos adquiridos entre 1º e 31 de janeiro de 2021.

No sorteio mensal, os consumidores concorrêm a R$ 550 mil em prêmios, sendo mil prêmios de R$ 500 e cinco de R$ 10 mil. Além dos sorteios mensais serão realizados quatro concursos especiais em datas comemorativas, com cinco prêmios de R$ 50 mil em cada um.

Para concorrer aos valores o consumidor deve realizar o cadastro pessoal no site www.sefaz.mt.gov.br/notamt/ ou no aplicativo do Nota MT. Além dos dados pessoais, são solicitadas informações bancárias e a indicação de uma instituição filantrópica que receberá 20 por cento do valor pago ao ganhador, caso seja sorteado.

Estando devidamente cadastrado, o consumidor deve sempre solicitar a emissão da nota fiscal com o CPF em aquisições de bens ou mercadorias, bem como nos bilhetes de passagem eletrônicos emitidos nos transportes intermunicipal e interestadual. As compras realizadas por delivery e pela internet também concorrem nos sorteios, desde que estejam acompanhadas de nota fiscal com o CPF do comprador.

Cada documento fiscal emitido com o CPF é encaminhado à Sefaz e gera dois bilhetes para concorrer nos sorteios, um para os prêmios mensais e outro para os prêmios especiais. Os bilhetes gerados e notas emitidas podem ser consultados no site ou aplicativo do Programa Nota MT, na opção “Notas”.

O Programa

O Nota MT é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso que prevê premiação em dinheiro, mediante sorteios, ao cidadão e entidades sociais sem fins lucrativos, como forma de estimular a solicitação de documento fiscal pelo consumidor durante as aquisições de mercadorias e bens.

A previsão em 2021 é distribuir R$ 7,6 milhões em prêmios nos sorteios mensais e especiais.

(Supervisão de texto de Lorrana Carvalho)