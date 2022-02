Ouvidoria da Secretaria de Obras atinge a marca de 100% das demandas respondidas

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu na tarde desta quinta-feira (24), o presidente do Instituto dos Cegos, Udeilson Cezar de Arruda, em seu gabinete no Palácio Alencastro. O objetivo da visita foi reforçar a parceria entre a administração do Município e a instituição. Pinheiro destacou que sua gestão tem trabalhado constantemente para garantir a inclusão social e o avanço nas políticas públicas voltas as pessoas com deficiência.

Entre as demandas reivindicadas pela instituição está a ampliação da participação no esporte e a assistência social. “Tive o prazer de receber o presidente do Instituto dos Cegos, Udeilson que veio com a sua equipe de voluntários, pessoas com corações de grande alcance social e que ajudam essa importante instituição na inclusão e na justiça social das pessoas com deficiência na sociedade cuiabana. Eles, inclusive, me trouxeram de presente uma camiseta usada pelo Ronaldinho Gaúcho, agradeço muito e várias demandas foram aqui tratadas, como o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para o esporte com pessoa com deficiência como campeonatos, torneiros no próprio Dutrinha com o futebol Master, ou seja, integrar na política municipal, que é compromisso nosso, a pessoa com deficiência no cronograma esportivo”, disse o prefeito.

“O segundo ponto foi em relação a Secretaria de Assistência Social e que tipo de parceria poderemos ampliar lá que, inclusive, tem uma Secretaria adjunta da pessoa com deficiência, com Instituto dos Cegos para que possamos avançar nas políticas nas polícias públicas de integração, inclusão e justiça social, tendo em vista que o governo Federal excluiu, desde 2017, o programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (APD). Então, temos que ver outros programas que já existem e incluir o Instituto dos Cegos dentro das ações”, acrescentou o chefe do Executivo Municipal.

Além disso, também foi reivindicada atenção com relação à acessibilidade para as pessoas com deficiência, demanda que será reencaminhada pelo prefeito à Secretaria Municipal de Obras Públicas. “Também falamos sobre a questão da acessibilidade que, infelizmente, Cuiabá ainda peca e as pessoas com deficiência pedem o apoio da Semob, da Secretaria de Obras, que eu já vou determinar esse alinhamento. Estamos sempre de portas abertas ao Instituto dos Cegos e com a política de valorização e integração social à pessoa com deficiência, que é compromisso da minha gestão”, pontuou Pinheiro.

O presidente do Instituto dos Cegos agradeceu ao prefeito pela parceria e destacou a gestão humanizada. Udeilson deve reunir com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, e com a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, para dar continuidade às tratativas.

“Gostaria de agradecer ao prefeito por nos receber e parabeniza-lo, principalmente, na questão da educação que teve uma grande evolução depois que ele assumiu Cuiabá, e dizer que realmente é uma gestão humanizada que tem ouvido os anseios da sociedade, principalmente daqueles que mais precisam”, disse o presidente.