Ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação atende cerca de 80 casos por mês; devolutiva é de 100%

Um levantamento realizado pela coordenação de TI da Secretaria Municipal de Saúde constatou que apenas no mês de junho mais de 11 mil pessoas agendadas deixaram de comparecer aos postos de vacinação para tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus. De acordo com a pesquisa, feita entre o dia 1º e 12 de junho, cerca de mil pessoas por dia faltaram à vacinação.

Até o momento, o grupo prioritário com maior número de abstenções é o que reúne os profissionais da Educação, com 1.541 faltosos. O segundo grupo que mais ausente é o de pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades, que somam 1.131 agendados, seguido pelo grupo de pessoas com comorbidades de 45 a 49 anos, com 987 faltantes.

“Estamos agendando cerca de 5 mil pessoas por dia e nos 12 primeiros dias deste mês tivemos uma média de mil abstenções por dia. As pessoas fazem o cadastro e quando sai a agenda muitas não vêm e acabam tirando a vez de quem está ansioso para ser vacinado”, comentou o coordenador de TI da SMS, Gilmar Cardoso.

A coordenadora da campanha de vacinação, Valéria de Oliveira acredita que grande parte dessas faltas acontecem porque muitas pessoas querem escolher a vacina. “Temos muitos casos de pessoas que chegam para se vacinar e, ao saber qual imunizante que está sendo aplicado, acabam desistindo. É importante que as pessoas entendam que não podem escolher a vacina, elas precisam se vacinar com a que está disponível. Todos os imunizantes funcionam. Precisamos que mais pessoas sejam vacinadas o quanto antes, independente da vacina, para conseguirmos diminuir o grau de transmissão do coronavírus e podermos voltar a ter uma vida normal”, diz Valéria.