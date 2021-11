Ouvidoria Geral do Município convida população para ação itinerante de atendimento nesta quinta-feira (11)

A Ouvidoria Geral do Município realiza nesta quinta-feira (11), no Centro Cultural do bairro CPA, em Cuiabá, uma ação itinerante de atendimento à população, ‘Ouvidoria na Rua’. O evento integra o projeto ‘Ouvidoria Itinerante’ que tem como proposta levar os serviços ofertados pelo órgão vinculado à Prefeitura de Cuiabá mais perto da comunidade. Moradores do CPA e região estão convidados. “O cidadão é fundamental para que os serviços prestados pela administração do município sejam cada vez mais eficientes, enfatizando a importância dos registros das manifestações conforme as necessidades dos cidadãos, aprimorando a comunicação institucional”, disse o ouvidor geral do Município, Heitor Reyes. A ação acontece das 08h30 às 17 horas.

Durante o evento, os cidadãos terão a oportunidade de registrar as principais demandas, necessidades e negociação de débitos ativos. O registro é sigiloso, quando o cidadão fornece seus dados pessoais e a sua identificação não é revelada. Para fazer uma manifestação, o munícipe precisa relatar os fatos com clareza, descrevendo data e local, sendo sempre acompanhado de fotos e de documentos que comprovem o fato alegado. “Com isso, é possível fazer os devidos encaminhamentos aos órgãos citados. O Projeto ‘Ouvidoria Itinerante’ pretende ouvir, orientar e encaminhar as informações, com direito assegurado das respostas”, acrescentou Heitor.

Participam do evento, as ouvidorias das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos- Limpurb, Educação, Saúde, Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá- Arsec, Obras Públicas, Mobilidade Urbana- Semob, Águas Cuiabá, Procon Municipal, Energisa, Ordem Pública e Controladoria Geral do Município- CGM.

A Ouvidoria Geral é um canal ágil, direto e imparcial, entre o cidadão e as secretarias do município, sendo um instrumento democrático de controle social da gestão pública municipal para a sociedade cuiabana em geral.

SERVIÇO:

Data: 11/11/2021 (Quinta-feira)

Horário: 8h30 às 17h

Local: Centro Cultural do CPA

Endereço: Av. Brasil – CPA II, Cuiabá – MT