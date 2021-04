Ovinocaprinocultura de Cedro, no Ceará, obtém bons resultados da Assistência Técnica do Senar no AgroNordeste

Brasília (14/04/2021) – O presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Ronei Volpi, participou na quarta (14) do 1º Seminário Conseleites.

O evento virtual foi promovido pela Secretaria de Política Agrícola e pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e Embrapa Gado de Leite.

O objetivo do seminário foi aprimorar os Conselhos e estruturas semelhantes já em bom funcionamento e estimular o fortalecimento e surgimento de novas iniciativas estaduais ou regionais.

O Conseleite é uma associação civil, regida por estatuto e regulamentos próprios, que reúne representantes de produtores rurais de leite e de indústrias de laticínios que processam o leite. A principal finalidade é proporcionar ao produtor uma definição de tendência do comportamento do preço do leite e servir como conciliação de conflitos.

Durante o seminário, Ronei Volpi, que também é presidente do Conseleite Paraná, explicou que os Conselhos dos estados são paritários e fornecem mês a mês um valor de referência da matéria-prima (leite) ao produtor rural, sendo justo para todos os elos da cadeia.

A metodologia estabelecida pelos Conselhos leva em conta o consumo dos produtos lácteos no mês e os custos de produção do produtor e da indústria.

Segundo Ronei, a região Sul foi a primeira a criar os Conseleites e a atividade leiteira em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná cresce acima da média anual de outros estados. “Boa parte dessa evolução diz respeito à perseverança do bom relacionamento entre produtor e indústria”.

Sobre a experiência do Conseleite-PR, o presidente disse que, no estado, existe o programa Leite das Crianças em que o governo compra de 160 mil até 200 mil litros de leite pasteurizado por dia para distribuir às famílias paranaenses e utiliza os valores de referência divulgados pelo Conselho.

Participaram do seminário representantes das Federações de Agricultura e Pecuária dos estados do Mato Grosso do Sul (Famasul), de Goiás (Faeg) e Minas Gerais (Faemg).

Clique aqui para assistir o seminário na íntegra.

