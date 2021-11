OVOS/CEPEA: Desvalorização dos ovos pressiona poder de compra do avicultor

Cepea, 1º/11/2021 – Apesar dos recuos nos preços dos principais insumos consumidos na avicultura de postura, milho e farelo de soja, as consecutivas desvalorizações dos ovos durante a segunda quinzena de outubro pressionaram o poder de compra dos produtores frente a esses insumos no acumulado do mês. De acordo com pesquisadores do Cepea, no mercado de ovos, a demanda diminuiu ainda mais na última semana do mês, refletindo o menor poder de compra do consumidor final no período, o que limitou os negócios. O prolongamento da baixa procura gerou sobras de ovos, pressionando ainda mais as cotações. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)