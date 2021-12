OVOS/CEPEA: Exportação tem nova alta e é a maior em 7 meses

Atividades na região foram afetadas por incêndios florestais de grandes proporções em 2020

Para ajudar na recuperação das atividades econômicas locais, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) aprovou nesta semana, R$ 180,5 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) serão destinados a região da Planície Pantaneira. A medida vai atender empreendedores rurais e urbanos de 22 municípios.

Abrangendo partes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pantanal registrou, no ano passado, a ocorrência de estiagem e incêndios florestais de grandes proporções. A área é elencada como prioritária pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), formulada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

“Estamos criando condições para que os produtores e empreendedores do Pantanal possam recuperar suas atividades no período mais breve possível. É um crédito importante, com condições bastante atrativas, e que vai ajudar na recuperação da atividade econômica da região”, Rogério Marinho, Ministro do Desenvolvimento Regional.

Os recursos do FCO são administrados pelo MDR e pela Sudeco e concedidos por meio do Banco do Brasil. A linha de crédito permite o financiamento de projetos para abertura do próprio negócio, investimentos na expansão das atividades, aquisição de estoque e até para custeio de gastos gerais relacionados à administração, como aluguel, folha de pagamento e despesas com água, energia e telefone.

O diretor de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos da Sudeco, Renato Lima, destaca que a linha de crédito permitirá que empresários da região possam investir na expansão dos negócios. “Essa linha vai ser de muita valia para o produtor, que foi tão prejudicado pelo fogo e pela seca em 2020. A Sudeco e o MDR se mostraram presentes para dar esse apoio ao povo pantaneiro, para que ele produza com sustentabilidade”, completa.

Com informações do Ministério do Desenvolvimento Regional