OVOS/CEPEA: Exportações do primeiro semestre são as maiores desde 2016

Cepea, 12/07/2021 – Os embarques da avicultura de postura (ovos in natura e produtos processados) aumentaram em junho, encerrando o primeiro semestre com o maior volume enviado ao exterior no período desde 2016. As condições favoráveis às exportações, como o mercado interno enfraquecido e o dólar valorizado frente ao Real levaram agentes a priorizar as vendas externas. De acordo com dados da Secex compilados pelo Cepea, 5.662 toneladas de ovos foram exportadas de janeiro a junho de 2021, volume 145% maior que o observado no mesmo período do ano anterior e avanço de 4% frente ao primeiro semestre de 2019. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)