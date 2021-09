OVOS/CEPEA: Menor demanda e sobras de ovos pressionam valores

Cepea, 20/9/2021 – Os prêmios de exportação de soja e de farelo de soja seguem em alta no mercado brasileiro, influenciados pela firme demanda externa, especialmente da China. Segundo pesquisadores do Cepea, o país asiático intensificou as importações do Brasil, devido a problemas logísticos na infraestrutura do principal canal de escoamento de grãos dos Estados Unidos (Costa do Golfo de Mississipi) causados pela recente passagem de furacão pela região. Além disso, o baixo nível do rio Paraná segue prejudicando as exportações da Argentina. Assim, para a soja em grão, os prêmios de exportação operam nos maiores patamares nominais desde novembro/18, a US$ 2,48/bushel na última semana. Para o farelo de soja, os prêmios estão nos patamares mais elevados desde agosto/14, a US$ 52,00/tonelada curta no mesmo período. Diante disso, o “crush margin” das indústrias passou para US$ 18,24/tonelada na média semanal (13 – 17). Como resultado, os Indicadores ESALQ/BM&FBovespa Paranaguá, CEPEA/ESALQ Paraná e os valores do farelo avançaram nos últimos dias. No campo, a semeadura se iniciou em partes do Sul e do Centro-Oeste. No Sudeste, produtores aguardam por chuvas mais volumosas para começar os trabalhos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)