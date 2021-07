OVOS/CEPEA: Mercado tem recuperação em junho

Cepea, 05/07/2021 – Após lentidão nas vendas e fortes recuos nos preços dos ovos em maio, o mercado se aqueceu e as cotações voltaram a se elevar em junho. Segundo pesquisadores do Cepea, a oferta controlada de ovos, devido aos esforços do setor, se juntou ao aquecimento nas vendas domésticas, elevando os preços nas três primeiras semanas do mês. O alto patamar das cotações das principais carnes consumidas pelo brasileiro, bovina, suína e de frango, favoreceu as vendas de ovos, uma vez que a população busca alternativas mais “em conta”, devido à crise econômica. Já no fim de junho, as vendas voltaram a se retrair, e os preços recuaram, à medida que colaboradores buscavam evitar sobras do produto. Mesmo assim, na média do mês, as altas superaram os recuos, e os preços de junho mostram recuperação frente a maio. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)