Paccola apresenta requerimento para instaurar CPI dos contratos emergenciais durante pandemia

Em audiência nesta sexta-feira (26) com o tema “Ecumenismo e tolerância religiosa”, a vereadora Edna Sampaio (PT) enfatizou a importância da democracia e do Estado laico para garantir o direito de cada um a expressar sua religiosidade.

No encontro, que reuniu representantes de religiões cristãs, não cristãs e de movimentos sociais do segmento religioso, foi discutida a ação conjunta entre diferentes vertentes religiosas em favor da valorização da vida, diante do cenário de pandemia e de ausência do estado, marcado pela defesa de dogmas e manifestações de intolerância contra diferentes tipos de fé.

Na pauta, o tema “fraternidade e diálogo”, definido para a 58ª edição da Campanha da Fraternidade, a quinta edição realizada de maneira ecumênica.

Para a vereadora, ecumenismo e tolerância são temas interessantes de debate do Estado laico. No espaço público, não se defende uma fé, mas o direito individual à crença. “As práticas religiosas não são descontextualizadas da sociedade, estão sempre inseridas em um contexto histórico, social, político e econômico que precisa ser enfrentado, por isso o meu zelo pelo debate público. Se deixamos que o estado seja aprisionado por quem toma a religião como sua única verdade, reproduzimos aquelas violências que o estado já foi capaz de fazer em nome de uma fé”.

Foram discutidos a relação entre a pandemia de Covid-19 e a pobreza gerada pelo capitalismo a crise da democracia, o acirramento ao ódio, a cultura da indiferença, o agravamento dos conflitos sociais, o aumento da violência e da intolerância religiosa.

Marilza José Lopes Schuina, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e Fórum Estadual de Direitos Humanos, lembrou os mais de 300 mil mortos por Covid-19 registrados no país e destacou a defesa da vida de todos os povos.

“Um estado que segue atrelado a essa economia de mercado, que tem dúvida se vai escolher salvar a vida ou a economia, esse dilema que coloca a vida como descartável e prioriza as relações de mercado, como falar de fraternidade de união, de amor, de sociedade nesse contexto em que estamos inseridos? Esse é o desafio que está posto em nosso cotidiano: o Brasil se afundando em uma série de situações de violência e, em nome da economia, aumentamos o sofrimento das pessoas, que resposta dar a essa política desumana?”.

Entre as respostas apontadas estão o diálogo entre diferentes povos, o cuidado com o espaço comum, a desmilitarização do estado e a criação de políticas públicas.

Para o reverendo Hugo Armando Sanches, da Igreja Anglicana, esta é uma das campanhas da fraternidade mais difíceis de serem realizadas, diante do quadro político atual.

“A campanha vem nos tirar deste lugar de conforto quando diz que o que estava dividido se faz unidade. É uma das campanhas mais difíceis que temos enfrentado, pois sofremos um bombardeio dos membros chamados pseudo-conservadores, mas ela nos traz o tema do diálogo e dialogar neste momento é desafiador”.

“Temos muita alegria em participar, em um momento em que nossa cultura está sendo tão discriminada, tão prejudicada, quando vemos templos nossos sendo destruídos”, disse o Pai Edézio, um dos representantes das religiões de matriz africana presentes, que citou as violências sofridas por seguidores e espaços de culto no país, e as associações negativas feitas com as divindades das religiões de matriz africana, ressaltando a importância de valorizar as raízes africanas das manifestações religiosas, historicamente discriminadas.

Outra participante da atividade, a diretora do Sintep Cuiabá, Helena Bortolo, disse que as pautas defendidas pelas campanhas da fraternidade, ao longo dos anos, sempre foram sobre questões cruciais para a melhoria de vida do povo brasileiro, mas que a relevância disso no cenário político atual mudou.





"Todas essas discussões das políticas sociais foram prementes, mas, neste ano, notamos que houve uma discussão muito exacerbada, voltada com ódio, portanto a direção da subsede se fez presente para reiterar nossa postura de diálogo". Além das organizações religiosas, também estiveram presentes representantes do Movimento Sem Terra, do Movimento das Pessoas com Deficiência e o representante do secretário de governo, Luis Cláudio Castro, Oséas Machado.

Neusa Baptista / Assessoria de Comunicação da Vereadora Edna Sampaio