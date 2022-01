Pacientes atendidos na Casa da Mãe Joana recebem ação da campanha Natal Sem Fome

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou à população mais um cartão postal, a Vila Cuiabana. A nova estrutura, que integra a Orla do Porto, foi inaugurada na noite de sexta-feira (30) e marca o compromisso da gestão em impulsionar o setor turístico e cultural, mas sempre preservando e respeitando todas as características originais da cenografia que representa as antigas casas cuiabanas. A estrutura dos casarões ganhou iluminação especial, deixando o espaço ainda mais charmoso à visitação.

“Ao assumirmos à administração, nas vistorias que fizemos, nos deparamos com muitas obras que de péssima qualidade, executadas de forma pífia em um verdadeiro desrespeito ao dinheiro público. A Vila Cuiabana sempre foi um local destinado a potencializar o nosso segmento turístico, mas erguida com placas de compensado, material que não foi projetado para essa finalidade. Eu determinei a reforma, com alvenaria, garantindo uma estrutura de pelo menos 30 anos. Aquelas cenas de destruição não irão se repetir. A próxima etapa será o conserto do calçamento da via, que também foi entregue, bem distante do que é o ideal”, disse o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

“Por vezes, posso parecer até mesmo repetitivo, mas eu não me canso de dizer. Cuiabá está em transformação. As obras são realizadas pelos quatro cantos da cidade. A gestão, em menos de um ano, entregou o viaduto Murilo Domingos, a Estação de Tratamento de Água (ETA SUL), Unidades Básicas de Saúde do Novo Horizonte, Osmar Cabral e Jardim Liberdade, fizemos a licitação e renovamos a frota de transporte público com 144 novos coletivos, que vão atender a população com ar-condicionado em todos os carros. Isso, sem contar com as dezenas de praças revitalizadas ou construídas. É inquestionavelmente, uma gestão que transforma a capital”, reforçou o gestor.

A Vila Cuiabana, na Orla do Porto, foi construída em 2016, mas com uma estrutura feita de madeira de compensado, extremamente frágil. Desde que assumiu a gestão, o prefeito Emanuel Pinheiro, determinou várias manutenções. Todavia, em razão da fragilidade do material, se fez necessária a substituição por paredes de alvenaria. O investimento para reconstruir um espaço digno à visitação, mantendo a segurança de quem ali está, é de R$ R$ 1.151.791,16.

“A Vila Cuiabana era um equipamento feito de compensado. No sentido de dar durabilidade e de fazer uma obra que vai durar anos e anos, só precisando pintar, ela foi totalmente refeita de concreto para que daqui a 5 anos a gente não tenha que fazer o mesmo investimento. A população cuiabana recebe um local de turismo, uma obra feita com toda a qualidade e com durabilidade”, explica o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa.

Responsável pela coordenação do projeto, o diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues, agradeceu ao empenho e esforço de toda equipe para a transformação do espaço. Ele pediu ainda que “a população seja ainda mais parceira do Executivo e que auxilie na preservação e denuncie qualquer ato de desrespeito ao patrimônio da cidade”.

O ex-governador Júlio Campos destacou o trabalho que vem sendo executado pela gestão. “Emanuel vem desenvolvendo um trabalho profícuo. Hoje, é uma data histórica. Comemoramos a passagem do ano com essa obra magnífica e o prefeito já anunciou que um pacote de obras será lançado em janeiro. Isso representa o retorno à população do ISSQN, do IPTU, é investimento, responsabilidade”.

Já o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá, Aluízio Leite, destacou que a reforma é uma verdadeira obra de arte, diferenciada.

“Aqui tem um trabalho de restauração para poder seguir o padrão das antigas construções. Trabalhou-se em um padrão de excelência, respeitando o projeto original. Aqui é um ponto turístico, uma atração e a Cultura, Trabalho, Turismo Limpurb, queremos ocupar o espaço atrás da construção, que as pessoas venham visitar e tenha uma estrutura para contemplar o rio que dá nome a nossa cidade”.

Participaram ainda da solenidade, secretários municipais, o deputado estadual Paulo Araújo, os vereadores Kássio Coelho, Cézinha Nascimento e lideranças comunitárias.