Pacientes do Cridac recebem atendimento especial com música e técnicas de reabilitação

Para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 03 de dezembro, o Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac) realizou uma programação especial com várias atividades voltadas às pessoas que passam por tratamento na unidade.

Na tarde de terça-feira (03.12), os pacientes participaram de atividades lúdicas para estimular o desenvolvimento de habilidades, como a coordenação motora. Na recepção, música com uso de instrumentos para promover a interação social das pessoas com deficiência. Além disso, os profissionais da unidade prestaram atendimentos terapêuticos, com técnicas de reabilitação para auxiliar no tratamento dos assistidos.

“Neste dia, dedicamos uma atenção especial às pessoas com deficiência. Estamos implementando as ações e vamos prestar serviços de saúde, entregando cadeiras de rodas adaptadas às características de cada deficiente”, disse o secretário.

A diretora do Cridac, Patrícia Dourado, explicou que um dos objetivos da programação é abrir as portas da unidade para que a sociedade conheça os serviços de saúde oferecidos aos pacientes com deficiência.

“Convidamos a sociedade para conhecer e ver o que estamos oferecendo ao público, como inclusão por meio de acessibilidade e aceitação das pessoas com deficiência. A programação também inclui capacitação dos servidores que prestam atendimento aqui no Cridac para aperfeiçoar os conhecimentos e melhorar ainda mais a oferta de serviços”, explicou a diretora.

Durante a programação especial, outra importante ação realizada pela diretoria do Cridac foi a entrega de uma cadeira de rodas adaptada para uma criança. O pequeno Kauê da Silva, de 9 anos de idade, possui a doença de Autismo no nível 3 – o grau mais severo – e recebeu um novo equipamento de locomoção.

O pedido foi realizado pela mãe, Isabela Cristina da Silva, de 34 anos, que escreveu uma carta ao Papai Noel pedindo de presente uma nova cadeira de rodas.

“Eu mandei a cartinha por impulso, minhas vizinhas deram essa ideia e falaram ‘quem sabe você escrevendo o seu pedido é atendido’. Aí escrevi essa carta e consegui. Estou feliz! Antes, eu usava uma cadeira que não era adaptada, uma cadeira que ganhei de uma vizinha. A nova cadeira vai facilitar na locomoção do Kauê”, disse Isabela.

Na sala de atendimento especial do Cridac, a mãe recebeu orientações dos profissionais, que passaram as instruções básicas de como usar a cadeira e os cuidados na hora de acomodar o filho no equipamento.

Além dessas ações, a programação continua durante a semana toda e vai ofertar capacitação aos servidores que atuam no Cridac. A programação de cursos contará com a participação de profissionais da UFMT e de uma especialista em coach; serão abordados diversos temas como biomecânica, produção científica e reabilitação da bexiga neurogênica.

Serviço

O Cridac fica localizado na Rua G, s/n Bloco A – Centro Político Administrativo. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. Os telefones de contato da unidade são: (65) 3613-1933 ou 3613-1918.