Padrasto acusado de abusar de enteada tem prisão cumprida em Sapezal

Assessoria | PJC-MT

Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Judiciária Civil, nesta segunda-feira (09.09), no município de Jaciara (144 km ao Sul), durante ação para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

Um indivíduo, identificado como A.S.B.G. de 35 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O suspeito foi surpreendido pelos policiais civis em uma residência no Centro da cidade, endereço alvo da ordem de busca e apreensão decretada pela Comarca de Jaciara.

No local, foi apreendida uma espingarda de calibre 28, com sete cartuchos intactos do mesmo calibre. Além de uma motosserra e outros produtos sem comprovação fiscal.

Diante dos fatos, A.S.B.G. foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaciara, junto ao material apreendido, interrogado e preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.