Padre de Tesouro busca apoio parlamentar para projetos da Paróquia Santa Terezinha

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

O padre Wender Souza dos Santos, da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, localizada no município de Tesouro (375 km de Cuiabá), esteve no gabinete do deputado Romoaldo Júnior (MDB), na tarde de quinta-feira (9), para buscar apoio para o andamento dos projetos sociais Casa Santo Antônio e Casa Beata Liduína, que realizam ações educativas, esportivas e de entretenimento para crianças e pré-adolescentes, na faixa etária de 3 a 13 anos.

Conforme o pároco, os projetos atendem em média 170 crianças e pré-adolescentes com aulas de informática e de reforço escolar. Escolinha de futsal, recreação e outras atividades. Porém, segundo ele, a questão financeira tem travado o direcionamento dos trabalhos. “Nosso objetivo é fazer mais por nossas crianças, mas tocamos sozinhos os trabalhos e estamos com dificuldades. Com esta possibilidade de apoio do deputado Romoaldo os projetos vão caminhar com mais tranquilidade e as crianças vão usufruir muito mais daquilo que propomos, se tornando melhores membros para a sociedade”, explicou.

Municipalista e vendo de perto a realidade dos municípios, Romoaldo que já participou de eventos da paróquia – ouviu com atenção os apontamentos do padre. “Vamos ver uma forma de ajudar na manutenção e ampliação desses projetos sociais que vão de encontro ao bem-estar da sociedade. Se cada um de nós fizer a nossa parte, o mundo será um lugar melhor”, declarou o deputado.

