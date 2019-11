Pagamento dos servidores estaduais será concluído nesta quinta-feira

Contribuir para o fortalecimento da rede de qualificação profissional para amplicar a oferta de emprego aos jovens e adolescente de Mato Grosso é um dos objetivos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) reforçados durante o evento ‘Política de Aprendizagem Profissional em Mato Grosso’ realizado em parceria com o Tribunal de Justiça, nesta terça-feira (12.11), em Cuiabá.

Representando a secretária da Pasta, Rosamaria Carvalho, a secretária adjunta de Assistência Social, Leicy Lucas Vitório, destacou a necessidade da participação de diversas instituições públicas e privadas para a efetivação da inserção deste público no mercado de trabalho. “Somos responsáveis por esses jovens e devemos buscar em parceria, articular ações que preparem estes, para o seu desenvolvimento profissional e pessoal”.

Conforme dados da Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial da Setasc, atualmente em Mato Grosso há cerca de 80 mil jovens, com idades entre 14 e 24 anos, que estão em situação de vulnerabilidade. Desses, somente 17% responderam que trabalharam na última semana, ou seja que estão atuando no mercado de trabalho formal ou informal. Os números foram apresentados pela secretária, na abertura do painel “Boas Práticas de Empresas e Instituições Convidadas”.

Em discurso, o governador Mauro Mendes defendeu ser necessário que as instituições públicas possam dar o exemplo no que diz respeito a dar oportunidade para aprendizagem profissional de jovens e adolescentes egressos do sistema socioeducativo, cumprindo com que é exigido em lei, que prevê um percentual das contratações voltado a este público.

“O Governo do Estado pretende dar o exemplo, buscando dentro das nossas secretarias e dos nossos órgãos criar essas oportunidades. E, a partir daí, cobrarmos da iniciativa privada para que também coopere e colabore, para que possamos através da educação profissional dar oportunidades e criar uma alternativa para esses jovens”, destacou.

O evento também contou com a participação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso.