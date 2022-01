Painel Covid aponta 210 casos positivos em 24 horas

O bairro João Bosco Pinheiro, localizado na região Norte da capital, foi beneficiado com 2,5 quilômetros de pavimentação nova, por meio do programa Minha Rua Asfaltada. Moradores do bairros estão há 27 anos lutando por esta obra realizada somente agora na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. A obra só foi possível com ajuda de emenda parlamentar do deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, para a Saúde de Cuiabá, no valor de R$22 milhões. Esse recurso ajudou a desafogar a Fonte 100, possibilitando que o município aplique recursos próprios em pavimentação asfáltica.

“A nossa gestão trabalha tanto, luta tanto, principalmente pelos bairros mais humildes, e o resultado é este, uma obra por semana. E hoje estamos entregando aqui no João Bosco Pinheiro, uma das obras mais simbólicas, que é asfalto. Ela representa é cidadania, é bem estar para a população, famílias humildes, lutadoras e que moram em uma região distante do Centro de Cuiabá. E é para esses bairros que a gestão trabalha mais. Só quem mora aqui sabe o que era o bairro antes do asfalto, era um lamaçal para todos os lados na época de chuva,ou na seca, era só poeira”, lembrou o prefeito, que agradecendo a presença dos vereadores: Cezinha Nascimento, Pastor Jefferson, Adevair Cabral e Maria Avallone. Ainda, os deputados estaduais Elizeu Nascimento e Carlos Avallone. Além do ex-deputado estadual João Malheiros.

Em discurso, o prefeito aproveitou para destacar algumas obras já executadas pela gestão na região Norte. “Já asfaltamos todo o residencial Ana Maria, a metade do 1º de Março, fizemos uma área extraordinária de lazer no Três Barras, três praças recentemente no CPA, investimos na Av. Brasil, em uma obra de drenagem e vamos melhorar a Av. Curió. Estamos fazendo a maior obra dos últimos 50 anos na capital, o Contorno Leste, que vai passar por aqui e vai valorizar essa região esquecida, mas que é lembrada na gestão atual. Lembrando ainda que todos os compromissos lançados pela gestão foram ou estão sendo honrados”, comentou o gestor.

Único deputado federal da baixada cuiabana, Emanuel Pinheiro Neto, lembra que a gestão está cuidando de bairros que eram considerados invisíveis em administrações passadas. ” Sabemos o quanto Cuiabá demanda por pavimentação asfáltica em bairros que por muito tempo passaram despercebidos por muitos gestores. O prefeito Emanuel teve a sensibilidade para olhar para esses locais mais distantes. E aglutinando forças para viabilizar recursos junto aos vereadores, deputados estaduais e na Câmara, o prefeito Emanuel está executando aquilo que foi prometido por muitos outros ex-gestores”, destacou.

Secretário de Obras, o vice-prefeito José Roberto Stopa, destaca que mesmo após a entrega do asfalto, com meio-fio e calçada, rede de drenagem de águas pluviais, a gestão continuará realizando obras e atendendo as demandas da comunidade. “Vamos continuar trabalhando no João Bosco Pinheiro com as secretarias de Obras, Mobilidade, Saúde, Educação e outras. O deputado Emanuelzinho está sendo muito importante para a administração de Cuiabá. Ele vem colocando dinheiro na Saúde e sobra da Fonte 100. Este pavimento custou quase R$ 3 milhões, e sendo assim, graças à participação do nosso deputado federal, da baixada cuiabana, foram investidos recursos aqui”, completou.

O diretor presidente da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), Vanderlucio Rodrigues, lembrou que essa obra foi um compromisso da gestão e que foi cumprida. “Não tinha asfalto e está sendo entregue hoje, com drenagem, meio fio, sinalização viária e com tudo que a população merece. Colocamos algumas lâmpadas LEDs e iremos reforçar a iluminação no bairro. As ações não param, iremos melhorar os bairros mais distantes, sempre foi essa a meta da nossa gestão”, comentou.

Presidente do bairro, Luiz Antonio Campos, o Luiz Bracinho, lembrou que há quase 30 anos a população clama por asfalto na região e elogiou o prefeito Emanuel por sempre atender em seu gabinete as lideranças comunitárias e sociedade em geral. ” Sou o 5º presidente do bairro e há 27 anos ninguém faz o que Emanuel está fazendo. Ele fez a regularização fundiária, calçada, asfalto, a reforma do posto de Saúde , que faz divisa com 1º de Março. Éramos carentes de água, agora com a ETA Tijucal, tudo melhorou. O Emanuel é sensível e acessível”, finalizou.

Participaram da solenidade de entrega da obra: secretário de Habitação e Regularização Fundiária Leonardo Leão, secretário-adjunto de Relações Comunitárias, Ricardo Lobo, lideranças comunitárias, moradores do bairro João Bosco Pinheiro e bairros adjacentes.

Compromisso

O processo de universalização da pavimentação é uma marca da gestão Emanuel Pinheiro que, nos primeiros quatro anos à frente da Prefeitura de Cuiabá, alcançou mais de 300 quilômetros de asfalto novo construído. Em seu segundo mandato, esse trabalho continua a todo vapor, chegando a cerca de 66 quilômetros entregues, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. No total, foram investidos R$ 2.885.167,24 na melhoria da infraestrutura, que englobou ainda aproximadamente 1,5 quilômetros de recapeamento.