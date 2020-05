Painel de casos de Covid-19 em Cuiabá desta quarta-feira (20)

Consultas de várias especialidades passarão a ser atendidas após serem reguladas nas unidades de saúde dos municípios por meio do SUS e de forma gratuita

Visando retomar os atendimentos e tratamento de outras enfermidades que afligem a população e que estavam suspensos por causa da centralização ao combate a Pandemia do Covid- 19, levaram a Prefeitura de Várzea Grande e o Centro Universitário – UNIVAG a reforçarem a parceria já existente e abrirem para atendimentos a população que for regulada após passarem nas unidades de saúde municipal.

Da Secom/VG – Os casos das áreas de Cardiologia, Ginecologia inclusive de risco, Infectologia, Pediatria, Ortopedia, Neurologia, Endocrinologia,Pneumologia, Reumatologia, Fisiatra, Psiquiatria,Fisioterapia,Fonoaudiologia, Psicologia e Odontologia serão encaminhados após estarem no SISREG – Sistema de Regulação, que é feito nas unidades de Saúde municipais, passarão por uma triagem para que haja ordenamento as consultas evitando aglomerações e contatos desnecessários para então serem atendidos a partir da semana que vem.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos sinalizou que o UNIVAG sempre foi parceiro da Administração Municipal e promove muitos atendimentos em várias áreas como saúde, educação, social, justiça entre outras promovendo uma política social e participando ativamente do dia a dia da segunda maior cidade de Mato Grosso.

Ela lembrou da atuação de estudantes de Arquitetura que reformam espaços públicos em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e nas Escolas Municipais de Educação Básica – EMEBs para atender alunos da Rede Públicas Municipais.

“Vamos utilizar a Clínica Ampliada deles para promover os atendimentos que estavam suspensos por causa do Covid- 19 e retomar os atendimentos para aqueles que necessitam e acabam prejudicados pela pandemia”, disse a prefeita de Várzea Grande, frisando que a intenção da administração é promover o retorno a normalidade, mas necessita, para isto, que as pessoas se conscientizem e cumpram com seu papel de isolamento social quando possível ou de distanciamento e regras de segurança quando necessitam trabalhar e se relacionar com outras pessoas.

Os secretários municipais de Saúde, Diógenes Marcondes e de Governo, Kalil Baracat, visitaram as instalações da Clínica Ampliada do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG e acompanhados do vice-reitor, Flávio Henrique dos Santos Fogel, conheceram as instalações ponderando que os atendimentos serão feitos pelos professores que são médicos doutores e por acadêmicos dos cursos de medicina e odontologia que se encontram em residência médica, ou seja, já realizando atendimentos dos casos e especialidades para as quais estudaram.

“Por causa do risco alto de contaminação do Covid- 19, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, recomendaram que todos os procedimentos, atendimentos e até mesmos cirurgias eletivas (aquelas que não são de urgência e emergência), fossem suspensas até o controle da doença, o que pode se estender além dos prazos iniciais, então como já realizamos atendimento na Clinica Ampliada do Curso de Medicina do UNIVAG, vamos retomar estas atividades com mais força nos atendimentos de casos que não do Covid- 19 e com mais rigor e controle”, disse o secretário de Saúde de Várzea Grande, Diógenes Marcondes.

O secretário de Governo de Várzea Grande assinalou que as parcerias de sucesso que a administração da prefeita Lucimar Sacre de Campos constrói são voltadas para um único objetivo, atender a população e trabalhar na construção de uma Várzea Grande melhor para todos.

“Isto se chama cidadania, ou seja, utilização de um aparato privado de ensino que sempre obtém as melhores notas de avaliação do Ministério da Educação para as áreas médicas e odontológicas, se une a Prefeitura Municipal para construir soluções para atender a população, aqueles que necessitam do Sistema Único de Saúde – SUS, de forma gratuita e eficiente para cuidar da saúde dos demais. Essa ação demonstra o compromisso da prefeita Lucimar Sacre de Campos e do UNIVAG por uma Saúde Pública de melhor qualidade, mais humana e mais presente. São medidas como desta natureza que iremos mudar este quadro que aí está e debelar esta pandemia”, disse Kalil Baracat.

O vice-reitor do Centro Universitário de Várzea Grande, Flávio Henrique dos Santos Fogel, sinalizou que o interesse da instituição vai mais além do que formar profissionais em diversas áreas superiores, como também contribuir de forma decisiva para a consolidação de Várzea Grande como uma metrópole, com serviços de qualidade e eficientes.

“Se todos ajudarem enquanto participantes da mesma sociedade, com certeza venceremos mais este obstáculo e com a participação de todos”,assinalou o vice-reitor.

Antes de concluírem a visita os secretários municipais e o vice-reitor do UNIVAG, reafirmaram a necessidade das pessoas se conscientizarem e utilizarem os meios de segurança, não apenas de suas vidas, mas da vida daqueles que convivem com eles. “Usem máscaras cotidianamente, luvas quando necessitarem, água e sabão e mais álcool gel, além do distanciamento de 1,5 metros de quem necessita se relacionar com demais pessoas ou fiquem em casa em Home Office para os que podem”, disseram.