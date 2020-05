Painel de casos de Covid-19 em Cuiabá desta quarta-feira (20)

Por ROBERTA PENHA – Nesta quarta-feira (20), Cuiabá tem 334 casos confirmados de residentes no município e 85 de não residentes, mas que estão sendo atendidos na capital. Destes, 144 já estão recuperados da doença e houve 5 óbitos de residentes e 7 de não residentes. Na rede hospitalar há 50 pacientes confirmados com Covid-19 internados, sendo 32 na UTI e 18 em enfermaria. Também estão internados 40 pacientes com suspeita da doença, sendo 15 na UTI e 25 em enfermaria.