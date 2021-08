Palestra sobre violência contra a mulher é proferida para comunidade escolar

A Escola Municipal Gonçalo Domingos de Campos (Caic) foi palco, na segunda-feira (23.08), de uma palestra sobre violência contra a mulher, evento que integra a Campanha Agosto Lilás e celebra os 15 anos da Lei Maria da Penha. O evento foi destinado para toda a comunidade escolar, entre alunos, pais e profissionais da educação.

A palestra, proferida pela psicóloga Luzia Brezzan, é uma iniciativa da vereadora Rosy Prado, em parceria com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Várzea Grande.

A vereadora Rosy Prado, que também é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, explica que a palestra é um alerta para toda a população de Várzea Grande, tanto homens, como mulheres, começando pelas crianças e adolescentes. “Não aguentamos e não vamos aceitar mais a violência contra a mulher. Queremos fazer a diferença em Várzea Grande, em nosso estado e em nosso país”.

Segundo a vereadora, a escola Caic foi escolhida para a realização do evento por ser referência educacional e social. “A escola, sob a direção da diretora Selcilene Gonçalves, é atuante nas atividades com a comunidade escolar e sempre buscou mudar e melhorar a vida de todos. Como pedagoga que sou, acredito que tudo começa pela educação. Somente através dela vamos conseguir mudar o mundo e o nosso planeta”, enfatiza.

Conforme a diretora da escola, Selcilene Gonçalves de Oliveira Silva, não há melhor lugar para tratar desse assunto do que na escola, onde as relações afetivas são fortalecidas, onde orientam nas relações amorosas, mostram o valor e a importância da vida e falam sobre respeito e empatia. “É aqui, no chão da escola, que podemos fazer uma sociedade melhor. Fico grata por poder contribuir, oferecendo o espaço físico e humano para o debate e escutar a nossa comunidade, sabendo que essas ações trazem mudanças de atitudes e posicionamento diante das diversas formas de violência contra as mulheres. Só é possível empoderar uma mulher com conhecimento”, ressaltou.

A subsecretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Maria Alice de Barros, pontuou: “este mês a Prefeitura lançou a campanha Agosto Lilás, justamente para chamar a atenção da população para essa situação. Não podemos nos calar diante de qualquer tipo de violência contra a mulher, seja física ou psicológica. É muito importante que ao ser vítima ou presenciar um ato como esse a pessoa denuncie”.

Também participaram do evento a superintendente Pedagógica Luz Marina Coelho,e os técnicos da Smecel Sarah Vitalino e Agnaldo.