Pandemia reduz em 53% transporte de passageiros em 2020

Começa hoje e vai até o dia 22 deste mês, em Belo Horizonte, a mostra Arte de Toda Gente – Bossa Criativa, com apresentações de teatro, shows e oficinas para crianças com mestres e artistas da região. As apresentações, que serão realizadas na Casa Funarte Liberdade, seguirão todos os protocolos sanitários.

A mostra faz parte das atividades do natal no Circuito Liberdade, promovidas pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O projeto Bossa Criativa integra o programa Arte de Toda Gente, uma parceria da Fundação Nacional de Artes (Funarte) com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com curadoria de sua Escola de Música.

Ações presenciais marcam a mostra nas cidades que fazem parte do roteiro definido no programa Arte de Toda Gente. A programação cultural é geralmente definida com os parceiros locais. São promovidas atividades de música, artes cênicas, artes visuais, literatura, dança e circo, de forma destacada ou combinada, estabelecendo diálogos entre si.

As apresentações incluem recursos em formato audiovisual, além de capacitação em preparação de projetos culturais e ações da economia criativa. Toda a programação poderá ser conferida aqui.

O natal no Circuito Liberdade foi aberto na terça-feira (7), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, com a participação do Grupo Pastorinhas, da cidade de Vespasiano, do Grupo de Caretagem, de Paracatu, a apresentação do Octeto de Vozes da Fundação Clovis Salgado e a Orquestra AMOS, da Polícia Militar de Minas Gerais.

Chapada dos Veadeiros

O projeto Bossa Criativa promove também, de hoje (10) ao dia 22, a mostra Arte de Toda Gente Chapada dos Veadeiros nas cidades goianas de Alto Paraíso, Cavalcante e São Jorge. A programação inclui shows com artistas da região e uma série de cursos, com destaque para o apoio à economia criativa, oficinas sobre a elaboração de projetos culturais, captação de recursos e de salvaguarda do patrimônio imaterial além do Cinefest São Jorge (veja aqui a programação)

Um dos pontos mais importantes do Bossa Criativa é o envolvimento de artistas, artesãos e outros criadores de cada lugar em que promove suas atividades, para a valorização da economia criativa, das artes e da cultura locais como um todo.

Desenvolvida em parceria com Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a oficina Salvaguarda do Patrimônio Imaterial conta com a participação de especialistas do instituto e a exibição de vídeos com mestres da região.

* Com informações da Funarte, Iphan e UFRJ