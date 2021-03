Pandemia restringe celebrações, mas não deixa Dia da Mulher esquecido

Com altos índices de contaminação e hospitais superlotados, a pandemia da Covid-19 não permitiu grandes celebrações nesse 08 de Março, Dia Internacional da Mulher. Todavia, a data não foi esquecida na Polícia Militar mato-grossense.

No Quartel do Comando Geral (QCG), em Cuiabá, e nas unidades dos 15 comandos regionais, a expressão do reconhecimento sobre a importância da presença das mulheres nas ações de prevenção e repressão à violência ocorreu de maneira diversificada.

No quartel do Comando Geral, seis mulheres receberam a moeda símbolo da PMMT. Criada ano passado, no aniversário de 185 anos da Corporação, a moeda veio forma de reconhecimento às pessoas que contribuíram e contribuem com as ações da segurança. As militares homenageadas foram tenentes-coronéis Diva Maria Mainardi e Paula Regina Peixoto, a sargento Silma Maria Bastos e a Karen Helena Marcoski. E as servidoras civis Cecilia Malheiros Portela e Tereza Cristina Ferreira

As policiais também receberam bombons e uma mensagem de agradecimento pelo exemplo de amor, coragem e determinação. A homenagem foi organizada pela Diretoria de Comunicação e Marketing, atendendo solicitação do comandante geral, coronel Jonildo José de Assis.

Em Alta Floresta (803 km de Cuiabá), o comando do 9º Comando Regional reuniu em um café da manhã um pequeno grupo de mulheres, policiais, profissionais liberais e lideranças políticas e comunitárias. Logo depois, policiais foram às ruas em uma blitz de orientação sobre os direitos das mulheres. Ao serem abordadas as mulheres recebiam os parabéns e uma flor para alegrar o dia.

Em Rondonópolis (218 km de Cuiabá), policiais do 4º Comando Regional participaram e um evento simbólico realizado por entidades civis na Praça dos Carreiros, área central. Estavam presentes representantes do Conselho da Mulher, Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal e outros segmentos. Os policiais aproveitaram o momento para reforçar a necessidade do cumprimento das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, em especial o uso de máscara, álcool gel e o distanciamento social.

Em Juina (730 km de Cuiabá), o Comando do 8º Comando Regional entregou flores e parabenizou as policiais pelo Dia da Mulher.