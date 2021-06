Pantanal mato-grossense será destaque em série de reportagens nacionais

Recuperado dos impactos dos incêndios florestais registrados no ano passado, o Pantanal mato-grossense voltar a ser destaque nacional por suas belezas naturais, fauna, flora e ecoturismo. Esta semana, o empresário e apresentador Álvaro Garnero esteve na região para registrar passeios turísticos que contemplam a observação de onças, ariranhas, jacarés, aves e sobrevoos na Transpantaneira, sentido Poconé (104 Km de Cuiabá). Garnero também é embaixador do Turismo no Brasil.

“Conheci o Estado há pouco, fui muito bem tratado e estou me surpreendendo com todos os lugares. Agradeço ao Governo de Mato Grosso por contribuir com uma sessão de programas espetaculares que serão exibidos a partir de agosto. O turismo agradece e o Estado tem condições de ser o número um no ecoturismo”, destacou o apresentador, em vídeo postado em suas redes sociais.

O roteiro incluiu também voo de paramotor, sobrevoos nos paredões de Chapada dos Guimarães, região do Manso, Nobres (visita ao Mirante do Cerrado e flutuação no Aquário Encantado), Nova Mutum (visita às plantações de milho), além de gravações da expedição em Mato Grosso do Sul. O turismo no Pantanal será exibido no segundo semestre deste ano no quadro “50 por 1: O Paraíso do Mundo”, do programa Domingo Espetacular (Rede Record de Televisão).

A visita foi conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), Casa Militar e apoio de mais de 50 parceiros, disponibilizando apoio logístico nas cidades e atrativos.

“O Álvaro é um importante representante do turismo no Brasil, foi nomeado pelo Ministério do Turismo e a vinda dele é muito positiva. Ele ficou encantado com o que viu e essa resposta é muito importante para que outras pessoas de outros lugares do Brasil conheçam e tenham noção das nossas riquezas”, destacou o secretário adjunto de Turismo da Sedec, Jefferson Moreno.