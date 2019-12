Papai Noel visita pacientes do Hospital Estadual Santa Casa

Em sua segunda visita no Hospital Estadual Santa Casa, o Papai Noel participou, nesta segunda-feira (23.12), de um café da manhã promovido pela diretoria aos pacientes e servidores da unidade em comemoração à chegada do Natal.

A programação foi pensada para resgatar a autoestima dos 40 pacientes que estão internados na pediatria e proporcionar alegria e diversão aos pequenos que precisam de amor e carinho. A confraternização contou com a presença do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, que recepcionou o “bom velhinho” e destacou a importância da ação, que teve o objetivo de alegrar as crianças internadas.

“A presença do Papai Noel cria um momento de conforto e alegria, principalmente, a todos os pacientes aqui internados. Hoje, as crianças viverão um dia especial e vão receber brinquedos”, disse o gestor.

A alegria contagiante no rosto dos pequenos deixava clara a satisfação ao ver o Papai Noel entrando no quarto e realizado a entrega dos presentes. Além disso, eles aproveitaram o momento para abraçar e tirar fotos.

Com um sorriso estampando no rosto, um dos pacientes que recebeu o presente do Papai Noel foi o pequeno Lucas da Costa, de 5 anos, que se recupera do pós-cirúrgico de apendicite. A mãe do garoto, Rute Costa, do município de Lucas do Rio Verde – a 360 km de Cuiabá -, falou do que sentiu. “Estou muito feliz pela alegria que ele está sentido, pois não somos daqui de Cuiabá, viemos de Lucas do Rio Verde e estamos sendo muito bem recepcionados aqui no Hospital”.

A diretora do Hospital Estadual Santa Casa, Danielle Carmona, disse que “a chegada do Papai Noel proporciona aos pacientes um momento lúdico. Toda essa ação fortalece e contribui para o tratamento, uma vez que o paciente está debilitado, então isso traz uma motivação e alegria, promovendo a melhora de todos os pacientes”.

Lenir Almeida, de 41 anos, moradora de Cuiabá, está acompanhando a filha que passa por um tratamento para curar a leucemia. Emocionada, a mãe da menina expressou a satisfação e importância da presença do bom velhinho e destacou que nunca teve a oportunidade de chegar perto de um Papai Noel.

“É um ato de carinho, um dia de muita alegria que fortalece nossas energias para que o próximo ano possa entrar com mais amor no coração e desejo de viver. Tudo isso é muito gratificante, eu agradeço essa visita, essa mensagem que o Papai Noel nos trouxe, pois eu não pude ofertar um passeio para minha filha devido ao tratamento. Eu nunca estive tão perto de um Papai Noel. Estou com 41 anos e essa foi a primeira vez que pude falar com ele”, contou a mãe da paciente.

Após visitar os pacientes, o Papai Noel deixou sua mensagem de felicitação aos pacientes e à sociedade. “Quero desejar aos mato-grossenses muita paz, luz, saúde e que sejam muito felizes. Que Deus esteja sempre presente no coração de cada um. Eu amo cada um, vocês moram no meu coração, feliz natal”, disse.

O Hospital Estadual presta atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), via Central de Regulação, nas áreas de Oncologia (tratamento de câncer), Hemodinâmica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Pediátrica e Neonatal, Pronto Atendimento Infantil, cirurgias pediátricas e cirurgia geral.

Serviço

O Hospital Estadual Santa Casa fica localizado na Rua Clóvis Hugueney, número 141, no bairro Dom Aquino, próximo à Praça do Seminário.