Para o deputado Nininho as informações no setor da mineração podem ser simplificadas

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) alerta novamente a população sobre a tentativa de golpes envolvendo o Programa Nota MT. Nesta semana, contribuintes relataram que receberam SMS com do número (65) 9 9648-8144, em nome da pasta fazendária. Na mensagem de texto é mencionada que a pessoa foi contemplada com uma premiação. Diante disso, a Sefaz informa que não avisa sobre premiações por SMS.

Uma das mensagens que tem sido enviada diz o seguinte: “SEFAZ URGENTE: Gostaríamos de te avisar! Que o seu CPF na nota fiscal acaba de ser contemplado com 4.000,00 reais na nota FISCAL MT válido até hoje às 19:00 horas! LIGUE AGORA P/ SEFAZ 01565996488144 CÓDIGO DE LIBERAÇÃO (77403).”

Na mensagem exemplificada o “valor do prêmio” informado é de R$4.000,00, o que não condiz com os prêmios oferecidos pela Nota MT. No programa, os participantes concorrem a premiações de R$ 500 e R$ 10.000, nos sorteios mensais, e de R$ 50 mil nos sorteios especiais.

A ação é de um golpe, vez que a Sefaz não encaminha mensagem SMS para os ganhadores. De acordo com a legislação do Nota MT, o canal de comunicação oficial entre a Sefaz e o premiado é exclusivamente, por e-mail, e na conta pessoal criada no site ou aplicativo do Nota MT. Além disso, somente em alguns casos, a coordenação do programa realiza ligações para os participantes que estão prestes a perder o prêmio por decurso de prazo. Em nenhuma situação é enviada mensagem de texto por SMS.

A denúncia sobre o golpe foi recebida pela coordenadoria do Nota MT, será encaminhada aos órgãos responsáveis para as devidas providências. Em caso de dúvidas, e ainda a pessoa que recebe este tipo de mensagem, deverá entrar em contato com o Call Center da Sefaz (Plantão Fiscal), pelo telefone (65) 3617-2900 ou com a Ouvidoria.

É preciso que os cidadãos estejam atentos a esse tipo de ação para evitar transtornos. A Secretaria de Fazenda ressalta que para saber se foi um dos ganhadores da Nota MT, basta acessar o site ou aplicativo com o login e a senha de uso pessoal. Na opção sorteios é possível acompanhar as datas dos concursos e ainda fazer o download da lista dos ganhadores e dos bilhetes premiados. É nessa página, também, que é informado se a pessoa foi contemplada ou não em um dos sorteios.