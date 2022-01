Parceira com Sesi Escola garante desconto ao servidor municipal

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza a Semana Pedagógica da Escola Cuiabana 2022, a partir do dia 25/01 até o dia 04/02, quando acontece a Aula Inaugural. O evento será totalmente on-line, com transmissão pelo canal da Escola Cuiabana, no YouTube e pelo Google Meet, reunindo os profissionais que atuam nas unidades educacionais e na sede da Secretaria Municipal de Educação.

Com palestras, oficinas e conferências, a Semana Pedagógica tem como objetivo subsidiar os mais de 8 mil profissionais da Educação do Município no seu trabalho educativo e na realização do planejamento escolar referente ao Ano Letivo.

O evento formativo está organizado em dois momentos, de 25 a 28/01, serão realizadas as palestras e oficinas e de 31/01 a 04/02, as atividades acontecerão nas unidades educacionais, com a abordagem de temas que afetam o cotidiano das salas de aula e o processo de ensino e aprendizagem.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, falou sobre as expectativas em torno da Semana Pedagógica. “Este é um momento importante, no calendário de formações continuadas dos profissionais da Educação. A expectativa da gestão é de que a Semana Pedagógica traga contribuições importantes para que os profissionais possam enfrentar os desafios impostos pelo período pandêmico, à Educação. A gestão Emanuel Pinheiro avançou muito profundamente em relação à Educação em Cuiabá, na melhoria da qualidade do ensino, na implementação de novas tecnologias, na valorização dos profissionais e na estrutura física das unidades. E vamos continuar avançando”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene Machado.

Programação

A Semana Pedagógica 2022 será aberta oficialmente as 8h, pela Secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado. Participam da abertura, a diretora de Gestão Educacional, Mabel Strobel e autoridades convidadas. Às 08:30h acontece a palestra, Educação Inclusiva: a Importância da Estimulação Essencial e o papel do educador na 1ª Infância, com a Prof.ª Fabiana Leme, especialista em Acessibilidade, atuando desde 1994 na Inclusão de Pessoas com deficiência e/ou Transtornos na Rede Pública de Ensino. A transmissão será pelo canal 1 da Escola Cuiabana, no Youtube.

No mesmo horário, às 8h, a Secretária Adjunta de Educação, Débora Marques Vilar e a Coordenadora Técnica de Ensino, Zileide Lucinda dos Santos abrem o ciclo de palestras no canal 2 da Escola Cuiabana, no YouTube.

Às 8:30h acontecerá a palestra, Saúde e biossegurança: utilização de EPIs e outros equipamentos de trabalho nas unidades educacionais, com a especialista Rafaela Reis Regis Fonseca.

Em seguida, às 09:40h, acontece a palestra, Dialogando com Técnicos de Nutrição Escolar, com a especialista Camila Viana Fraiberg.

No período da tarde, está prevista a realização de uma Oficina Pedagógica sobre o processo de ensino e aprendizagem da arte e a palestra, Sala de Apoio à Aprendizagem e Desenvolvimento, ambas no canal 1, a partir das 14:10h.

No canal 2, no mesmo horário, acontecerá a palestra Educação Infantil em foco: possibilidades pedagógicas e desafios para a 2ª Infância. O evento prossegue no período noturno com temas ligados à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Serviço

Semana Pedagógica 2022

Data: 25/01 a 04/02 – Aula Inaugural

Transmissão: canais 1 e 2 da Escola Cuiabana no YouTube

DATA 25/01/2022 – PERÍODO MATUTINO

CANAL 1

08:00 h – Abertura

Secretária de Educação – Prof.ª Esp. Edilene de Souza Machado

Diretora de Gestão Educacional – Profª Ma. Mabel Strobel

Intérpretes: Maria Emília Santos e Derli Afonso

08:30 h – Palestra – Educação Inclusiva: a importância da Estimulação Essencial e o papel do educador na 1ª Infância

Palestrante: Prof.ª Esp. Fabiana Leme

Mediação: Andréia Negrisoli

Intérpretes: Maria Emília Santos e Derli Afonso

11:15 h – Perguntas: Andréia Negrisoli

11:30 h – Interatividade / Encerramento: Prof. Esp. Edmilson Marques de Moraes

CANAL 2

08:00 h – Abertura

Secretária Adjunta de Educação – Profª Esp. Débora Marques Vilar

Coordenadora Técnica de Ensino – Profª Ma. Zileide Lucinda dos Santos

Intérpretes: Larúbia Arruda e Jéssica Souza

08:30h às 9:20h – Palestra – Saúde e biossegurança: utilização de EPIs e outros equipamentos de trabalho nas unidades educacionais

Palestrante: Esp. Rafaella Reis Regis Fonseca

Mediação: Silma Gonçalves

Intérpretes: Larúbia Arruda e Jéssica Souza

09:00 h – Perguntas: Silma Gonçalves

09:10 h – Interatividade / Encerramento – Dicélia Faustina Corrêa

VESPERTINO

CANAL 1

14:00 h – Abertura

Secretária de Educação – Prof.ª Esp. Edilene de Souza Machado

Diretora de Gestão Educacional – Prof.ª Ma. Mabel Strobel

Intérpretes: Ana Paula Campos e Angélica Resende

14:10h às 15:30h – Oficina Pedagógica – O processo de ensino aprendizagem de Arte: desafios e possibilidades

Palestrante: Prof. Esp. Vinicius Cruz (UFMT)

Mediação: William Ortega

Intérpretes: Ana Paula Campos e Angélica Resende

15:25 – Perguntas/Dúvidas do Chat – William Ortega

15: 30 – Encerramento – Prof. Esp. Edmilson Marques de Moraes

15:50 h às 17:30h – Palestra – Sala de Apoio à Aprendizagem e Desenvolvimento

Palestrante: Prof. Esp. Marco Antônio Braga (SME)

Mediação: Edmilson Marques de Moraes

Intérpretes: Ana Paula Campos e Angélica Resende

17:25 h – Perguntas/Dúvidas do Chat

17:30 h – Encerramento – Prof. Esp. Edmilson Marques de Moraes

CANAL 2

14:00 h – Abertura

Secretária Adjunta de Educação: Prof.ª Esp. Debora Marques

Coordenadora Técnica de Ensino – Prof.ª Ma. Zileide Lucinda dos Santos

Intérpretes: Dalva Santana e Letícia Cortes

14h 00 às 15:30h – Palestra – Educação Infantil em foco: possibilidades pedagógicas e desafios para a 2ª Infância

Palestrante: Prof.ª Dr. ª Cristianny Portela

Mediação: Uilmara Castañon

Intérpretes: Dalva Santana e Letícia Cortes

15:25 h – Perguntas – Uilmara Castañon

15:30 h – Interatividade/Encerramento – Dicélia Faustina Corrêa

NOTURNO

CANAL 1

18h – Abertura

Diretora de Gestão Educacional – Profª Ma. Mabel Strobel

Secretária Adjunta de Educação – Profª Debora Marques

Intérpretes: Dalva Santana e Letícia Cortes

18h às 19:10h – Palestra – Envelhecimento e cuidados com o corpo e a mente

Palestrantes: Sonia Marta Issler; Thaisa O. Lucatelli

Mediação: Cristiany Souza

Intérpretes: Dalva Santana e Letícia Cortes

19:05 h – Perguntas/Dúvidas do Chat – Cristiany Souza

19:10 h – Interatividade/Encerramento – Adilson Gonçalves da Costa

19:30h às 21h – Conferência – Acesso, permanência e sucesso! Quem é o estudante da EJA/ Quais são os desafios para 2022?

Debatedores: Prof.ª Me. Mabel Strobel, Prof.º Esp. Marco Antônio Braga e Prof.ª Esp. Marilene Carvalho

Mediação: Laura Sibelle

Intérpretes: Dalva Santana e Letícia Cortes

20:55 h – Perguntas/Dúvidas do Chat – Laura Sibelle

21:00 h – Interação / Encerramento – Adilson Gonçalves da Costa