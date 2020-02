"Parceria com a Assembleia é fundamental para implantar reforma", destaca governador

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

A sessão plenária de quinta-feira (06) na Assembleia Legislativa contou com a presença do governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM). Na oportunidade os deputados fizeram questionamentos sobre os mais diversos assuntos referentes à gestão administrativa de 2020, principalmente para as áreas de saúde, segurança pública, educação e infraestrutura. Por outro lado, Mendes preferiu destacar o trabalho de parceria dos parlamentares nas negociações com empresários e líderes sindicais para a reforma fiscal e administrativa do Estado.

Durante seu discurso, Mendes apontou os problemas financeiros e administrativos de Mato Grosso nas últimas décadas. Ele lembrou que o início de sua gestão foi considerado difícil, no entanto, destacou que o trabalho de parceria entre os poderes foi fundamental para o equilíbrio fiscal necessário, principalmente contando com a contribuição dos deputados com o governo do estado.

“Essa forma de trabalhar, harmonizou todos nós e agora temos condições de focar nos nossos objetivos e empregar resultados melhores para a população desse Estado. Precisávamos implementar medidas para fazer uma reconstrução e de gestão”, ressaltou o governador.

Outro ponto destacado por Mendes foi à reforma da previdência, que segundo ele, na primeira etapa das discussão contou diretamente com a parceria da Assembleia para negociação com empresários e líderes sindicais. Para a segunda etapa de debates com os deputados ele espera a mesma sintonia de raciocínio.

“Precisamos atualizar nossas leis de acordo com a realidade. Isso é um dever, pois toda mudança contraria interesses. Sou muito grato a todos os deputados estaduais, que em janeiro de 2019, acolheram projetos de leis ousados e impactantes, que ali começamos a construir uma nova trajetória para o Estado”, disse Mendes.

De acordo com o governador a previdência gera um sistema injusto que dá hoje ao Estado um déficit anual de R$ 1,3 bilhão, resultado de 2019.

“Se não fizéssemos nada, e não tive outra alternativa, estaríamos caminhando para nos próximos anos para decretar falência total do Estado. A colaboração da Assembleia Legislativa foi primordial na primeira fase, pois a mudança vai trazer modificações importantes a partir do dia 1º de agosto deste ano”, destacou ele.

Finalizando, Mendes destacou que o governo vai precisar do apoio dos deputados para conclusão das obras iniciadas no ano passado.

“Preciso da parceria dos parlamentares para que Mato Grosso consiga tomar um rumo certo para o desenvolvimento. Em 2020 precisamos ficar unidos com esse propósito de fazer o melhor para o Estado, compartilhando nessa trajetória. Muito daquilo que colheremos para os próximos anos serão frutos das decisões ao longo de 2020”, espera o governador.