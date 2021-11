Parceria com o Estado possibilita alfabetização de adultos em Várzea Grande

Até janeiro de 2022, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) vai finalizar a alfabetização de 650 jovens e adultos do município de Várzea Grande, por meio do Programa Mais MT Muxirum de erradicação do analfabetismo, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT). As aulas iniciaram no mês de setembro e já são mais de 9. 642 mil estudantes aprendendo a ler e escrever em todas as regiões de Mato Grosso.

O Mais MT Muxirum – palavra do tupi guarani que significa “mutirão”, “fazer juntos” – é desenvolvido em regime de parceria entre Estado e municípios, com investimentos de R$ 14,7 milhões ao ano. Lançado pelo Governo do Estado, por meio da Seduc, em agosto deste ano. O objetivo principal do Programa é a erradicação do analfabetismo em Mato Grosso.

O programa é executado pelo município, com atendimento flexibilizado quanto ao local – pode ocorrer em centros comunitários, igrejas, escolas – e com turma reduzida, de 10 a 15 alunos no máximo. Atualmente, são 77 coordenadores municipais e 862 alfabetizadores.

Em Várzea Grande foram formadas 70 turmas com 45 alfabetizadores distribuídos nos bairros: Mapim, Figueirinha, Jardim Glória, Ikarai, Canelas, Centro, Santa Maria, Pirineu, Novo Mato Grosso, São Mateus, Formigueiro, São Simão, Del Rey, Sadia I, Capão Grande, Jardim Paula II, Jardim Primavera, Parque Sabiá, Pai André, Parque do Lago, Cristo Rei, Serra Dourada, Água Vermelha, Jardim Alá, Jardim das Esmeraldas e Jardim dos Estados. As aulas tiveram início no dia 21 de setembro deste ano e estão sendo ministradas nas escolas municipais, nos salões de igrejas e centros comunitários.

Conforme os coordenadores do programa Mais MT Murixum de Alfabetização em Várzea Grande, Akemi Moraes Doi Vaz, Débora Diane de Almeida e Cidney José de Campos, o público alcançado tem idade mínima de 15 anos, sendo que os idosos são a grande maioria dos beneficiados.

Os coordenadores são responsáveis por acompanhar e orientar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos alfabetizadores, intervindo, quando necessário, em função dos pressupostos teórico-metodológicos da alfabetização de adultos. Também faz registros periódicos da aprendizagem dos estudantes, auxiliando os alfabetizadores a redimensionar a sua prática pedagógica para atender as especificidades de cada turma.

Tanto coordenadores como alfabetizadores realizam a busca ativa de jovens e adultos interessados em participar do programa.