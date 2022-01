Parceria educacional reúne instrutores e técnicos de campo credenciados ao Senar-MT

Brasília (19/01/2022) – A Faculdade CNA está com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro para o vestibular de quatro graduações a distância. Os cursos superiores são Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais, todos voltados ao setor rural.

A Faculdade tem três formas de ingresso: vestibular online por meio de prova de redação; segunda graduação (portadores de diploma de ensino superior precisam apresentar documentação); e por meio do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), com nota igual ou superior a 250 pontos em um dos exames.

Embora os cursos sejam a distância, no momento da inscrição o candidato precisa escolher um dos 52 polos de ensino da instituição. A novidade para esse vestibular são os polos no Maranhão e em São Paulo.

A instituição tem polos em todas as regiões do País, distribuídos nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

A mensalidade com desconto custa R$ 179. Entre no site www.faculdadecna.com.br para mais informações e acesse o edital. As aulas estão previstas para começar em 7 de março.

