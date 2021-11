Parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e o Instituto Brasil Solidário implanta projeto em 83 escolas da rede pública

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS)informa informa que o polo da campanha “Vacina Cuiabá – Sua vida em Primeiro Lugar”, que funciona no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), irá suspender o funcionamento no período de 11 a 15 de novembro. As atividades serão retomadas no próximo dia 16 (terça-feira).

A suspensão deve-se à realização da Conferência sobre o Estatuto do Bioma do Pantanal Mato-Grossense, agendada para os dias 11 (quinta-feira) e 12 (sexta-feira). O evento é realizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), em parceria com o Senado Federal e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. O polo funciona no estacionamento que fica em frente ao teatro, o que inviabilizará os serviços durante o evento que vai reunir diversas autoridades para debater o uso, a conservação e a exploração sustentável da maior planície alagada do mundo.

O comunicado foi realizado à coordenação da campanha ‘Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar, por meio do Ofício 008/2021 assinado pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT).

No dia 15 (segunda-feira), no polo do estacionamento da AL-MT, a oferta do serviço de imunização da Campanha Vacina Cuiabá- Sua vida permanecerá indisponível em razão do feriado de Proclamação da República.

A Secretaria Municipal de Saúde reitera que os polos do Senai do Porto, do estacionamento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/drive), Sesc Balneário e Sesi Papa (drive) permanecem atendendo ao público. Nas unidades Sesi Papa e UFMT, que funcionam no sistema drive thru, o atendimento é realizado das 8h às 17h. Já no Senai Porto e Sesc Balneário o atendimento inicia-se às 9h e o encerramento é às 17h.