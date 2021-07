Parceria entre governo e prefeitura garante escola para alunos da rede municipal no Jardim Paula I

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande firmou parceria com o Governo de Mato Grosso, por meio da secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), para uso do prédio da Escola Estadual Mercedes Paula Soda, localizado no bairro Jardim Paula I. Desta forma, o espaço será usado para atender os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental daquela localidade.

O termo foi assinado na terça-feira, 6, pelo prefeito Kalil Baracat e pelo secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Participaram do ato o chefe de gabinete da vice-governadoria, Tony Rachid, e o secretário de Educação de Várzea Grande, Silvio Fidelis.

De acordo com o secretário Alan Porto, os alunos da Escola Mercedes de Paula foram transferidos, no final do ano passado, para as Escolas Nadir de Oliveira e Maria Leite Marcoski. Segundo Porto, a ação faz parte do processo de reordenamento da rede estadual de ensino.

O secretário Alan Porto ressaltou que a Seduc estuda o redimensionamento de outras unidades em Várzea Grande. Neste processo, o município assume os anos iniciais do Ensino Fundamental, além da educação infantil, e ao Estado fica a responsabilidade pelos anos finais do Ensino Fundamental e pelo Ensino Médio, como determina a legislação federal.

“Neste redimensionamento, o Estado, além de ceder aos municípios prédios para atenderem alunos dos anos iniciais, dá todo o suporte, inclusive financeiro, quando necessário. Nosso objetivo é utilizar melhor os prédios que temos, garantir um ambiente de mais qualidade com foco na recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes, tão prejudicada com a pandemia da Covid-19”, explica.

O secretário Silvio Fidelis explicou que o prédio cedido pelo Estado vai abrigar uma nova escola municipal. “Este é um trabalho de reordenamento do regime de colaboração entre o Estado e o município de Várzea Grande. É também através do regime de colaboração que estamos avançando na melhoria da educação em nosso município. Com o repasse dessa escola, vamos atender os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental e até o final do ano essa parceria com a Seduc-MT poderá ser ampliada para mais escolas do município” declarou.

Para o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, a parceria com o Estado tem colaborado efetivamente na melhoria da educação no município e afirmou que um dos objetivos da gestão na área da educação municipal é ampliar cada vez mais as parcerias com o Governo do Estado através da Seduc-MT.

Vacinação

O secretário agradeceu ao prefeito pelo esforço para a vacinação dos profissionais da educação, reforçando a necessidade de pensarem em conjunto as ações. “São várias ações neste regime de colaboração com Várzea Grande. Além de ajudar o município a ampliar o atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental, o governo também vai lançar um programa para garantir a alfabetização dos alunos até o 2º ano do Ensino Fundamental. E é claro que esse trabalho só dará resultado com parcerias como esta que temos em Várzea Grande”.

“Precisamos retomar as aulas. As crianças precisam estudar, precisam da presença do professor em sala de aula. Com a vacinação, nosso planejamento é retomar as aulas em agosto”, finalizou o prefeito Kalil Baracat.