Parceria entre Mato Grosso, Governo Federal e prefeitura garante entrega de residencial em Campo Novo do Parecis

Os Governos Federal e do Estado e a Prefeitura de Campo Novo do Parecis entregaram nesta terça-feira (09.02) 400 casas populares do Residencial Parecis, no município. A parceria entre as três esferas de poder totalizou em R$ 18,3 milhões em investimentos.

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, afirmou que a entrega das casas devolve a dignidade para as famílias, uma vez que o empreendimento reduzirá o déficit habitacional do município.

“O maior patrimônio que uma família pode ter é o seu lar e o que está sendo feito com apoio dos poderes federal, estadual e municipal consolidou a entrega desse condomínio tão importante para o município’, pontuou ele, lembrando de outras obras de infraestrutura feitas na região de Campo Novo do Parecis, como a restauração da rodovia que liga o município a Sapezal, cuja ordem de serviço deverá ser assinada nos próximos dias; além da MT-235, que liga a Nova Mutum, e será repassada à iniciativa privada, “trazendo mais segurança e conforto aos que trafegam por ela”.

O secretário nacional de Habitação, Alfredo Santos, destacou o trabalho do Governo de Mato Grosso para viabilizar a conclusão da obra, que teve início em 2012, chegou a ser paralisada por alguns anos e foi retomada em 2019. Para que as casas pudessem ser construídas o Executivo Estadual doou a área para o residencial, no valor de R$ 780 mil.

Além disso, ele fez questão de assegurar parceria com o governo do estado, que trabalha para a construção de 20 mil casas através do eixo Mais Habitação, dentro do programa estadual Mais MT.

“O Governo de Mato Grosso está elaborando um programa com muita sinergia com o Governo Federal e logo apresentaremos um projeto que vai atender muitos mato-grossenses. Mas é uma parceria, é dessa forma que queremos trabalhar. Parceria é a chave para atendermos a população”, disse.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, destacou o empenho e o compromisso da atual gestão do Governo de Mato Grosso em investir em obras e políticas públicas habitacionais em prol do cidadão.

Além de Campo Novo do Parecis, os municípios de Cuiabá e Várzea Grande também concluíram obras de habitação com o apoio da atual gestão do Governo.

“Esse residencial em Campo Novo foi uma obra iniciada em 2012 e que está sendo finalizada agora graças a sensibilidade do governador Mauro Mendes e a dedicação do time da Sinfra. São 400 unidades habitacionais que vão transformar a vida daqueles que aqui vierem morar. É mais uma ação do Governo de Mato Grosso, da gestão Mauro Mendes, que demostra que com responsabilidade podemos executar obras para atender o cidadão em todas as áreas”, afirmou Marcelo.

Para o prefeito de Campo Novo do Parecis, Rafael Machado, a boa articulação e a credibilidade do Governo de Mato Grosso foram fundamentais para a finalização da obra no município. “O governador Mauro Mendes arrumou a casa. Mato Grosso não para e Campo Novo também não. Já estamos conversando sobre projetos futuros”.

O presidente do MT Par, Wener Santos, esteve na solenidade e afirmou que o município tem interesse em participar do programa de habitação estadual. “A Prefeitura fará a doação da área e pode receber de 500 a mil residências. Isso vai depender da demanda de Campo Novo do Parecis”, explicou.

Em razão da pandemia, seis famílias receberam as chaves das casas durante a cerimônia. A partir de quinta-feira (12.02), serão feitas as demais entregas, conforme chamamento.

Entre os beneficiados nesta primeira etapa, está Jorimar Costa Pinheiro, que recebeu as chaves da casa acompanhado do filho Davi. “Há nove anos aguardava por esse dia. É a realização de um sonho. Eu que estou desempregado, vou continuar fazendo meus bicos para terminar de pagar as parcelas”, disse. O pequeno Davi foi o primeiro a entrar em casa e tratou logo de escolher o seu novo quarto. “Meu pai está de parabéns”, disse.

Também participaram da entrega o vice-prefeito Antônio Broglio, a superintendente da Caixa Econômica, Marina Aguilera, e o deputado estadual Xuxu Dal Molin, além de vereadores e secretários do município.