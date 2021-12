Parceria entre ministério e Unesco premiará projetos de biodiversidade

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou nesta semana o lançamento de uma competição para estimular o uso sustentável da biodiversidade no Brasil. Chamada de Prêmio MCTI/Finep de Biodiversidade, a iniciativa conta com a parceria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Rede de Ensino e Pesquisa (RNP).

Segundo comunicado da pasta, a premiação terá duas categorias: produção acadêmica e desenvolvimento tecnológico e inovação. A primeira será destinada a estudantes e pesquisadores de todos os níveis que produzam pesquisas científicas envolvendo a exploração econômica sustentável da biodiversidade. A segunda é voltada para a sociedade civil em geral e premiará cidadãos da sociedade civil em geral, mesmo fora do ambiente universitário e de pesquisa, que apresentem ações práticas e projetos com foco no mesmo tema, a exploração econômica sustentável.

A premiação é a mesma para ambas as categorias. O primeiro lugar em cada uma receberá R$ 15 mil; o segundo lugar receberá R$ 7 mil e o terceiro lugar será premiado com R$ 3 mil.

“Para nós é uma grande satisfação participar desta premiação. A Unesco tem tradicionalmente apoiado diversas iniciativas que reconheçam boas práticas ligadas à ciência, tecnologia, biodiversidade no país”, disse o coordenador de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais da Unesco, Fábio Leon, durante o evento de lançamento do prêmio.

As inscrições para ambas as categorias do Prêmio MCTI/Finep de Biodiversidade já estão abertas, e receberão cadastros de interessados até 4 de março de 2022. O resultado final do concurso será publicado em 19 de abril de 2022. As inscrições podem ser feitas aqui.

Biodiversidade

Classificado como mega-diverso, o Brasil é o habitat natural de cerca de 46 mil espécies de plantas, mais de mil variedades de anfíbios e cerca de 750 mamíferos – números que representam algo em torno de 10 a 20% da biodiversidade mundial. Todas as espécies brasileiras, tanto da fauna quanto da flora, são catalogadas no Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBR) – plataforma digital gerida pelo MCTI que organiza e armazena espécies brasileiras e que serve de base para pesquisadores e entidades.