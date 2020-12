Parceria entre PM, Bombeiros e primeira-dama entrega mais de 400 presentes à crianças atendidas por instituições filantrópicas

A Operação Natal Feliz da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar arrecadou mais de 400 brinquedos somente na região metropolitana. O encerramento da 2º edição da campanha, que tem a primeira-dama Virginia Mendes como madrinha, ocorreu na terça-feira (22) e foi marcada com uma tarde de lazer e entrega de presentes para 70 crianças do Instituto Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, na sede do Quartel Geral da PM, em Cuiabá.

As crianças foram recebidas por policiais e bombeiros militares na sede do Comando Geral da PM. A cerimônia de entrega dos presentes foi realizada em um ambiente controlado devido a pandemia da Covid- 19 e contou com a presença de autoridades militares e civis como a secretária adjunta de Assistência Social, Salete Morockoski, que representou a primeira-dama na ocasião, e da vereadora de Cuiabá, Michelly Alencar. O evento proporcionou a presença surpresa do Papai Noel; o bom velhinho chegou no helicóptero do Ciopaer para celebrar o Natal com os visitantes.

Satisfeito com o resultado da campanha de arrecadação, o comandante geral da PM, Jonildo José de Assis, conta que a tarde com as crianças é resultado da parceria entre a da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar(CBM) e a primeira- dama Virginia Mendes, que juntos arrecadaram não apenas brinquedos, mas também cestas básicas que vão permitir um natal especial à famílias que vivem em situação de dificuldades financeiras.

Madrinha da Operação Natal Feliz, a primeira – dama do Estado, Virginia Mendes, ressaltou e valorizou a iniciativa da PM e dos Bombeiros. “O trabalho deles vai além de garantir segurança e salvar vidas, eles estão sempre preocupados em fazer o bem. Sou muito grata aos coronéis, comandante Assis, da PM, e comandante Alessandro, do Bombeiro, por me convidarem a participar pelo segundo ano dessa iniciativa tão fantástica”, agradeceu a primeira-dama.

Brinquedos infláveis, lanches, atividades recreativas animaram a visita das crianças que puderam interagir com os cães de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, conhecer o mascote leãozinho do Proerd e o robô EBTron. A diversão proporcionada pela Operação Natal Feliz empolgou o pequeno Guilherme Nascimento, de 09 anos de idade. A animação do filho durante a entrega dos presentes trouxe esperança à mãe Pollyana de que dias melhores virão.

“Estou muito feliz e agradecida a todos que proporcionaram essa linda festa para os nossos filhos. Conhecer a PM de pertinho, presenciar meu filho brincando, sendo bem tratados por todos aqui, nos dá ânimo para enfrentar esse período difícil que enfrentamos ao longo deste ano. O Guilherme quando desceu e viu o brinquedo inflável, os personagens, ele ficou muito contente”, diz Pollyana.

A Operação Natal Feliz foi lançada em 1º dezembro e acontece simultaneamente em todo o estado. As unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros receberam inúmeros presentes doados por profissionais da segurança pública, empresários, pessoas da sociedade civil e receberam o apoio da Campanha ” Vem Ser Solidário” promovida pela primeira-dama Virginia Mendes.