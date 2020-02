Parceria entre PM e TRT garante R$ 600 mil em equipamentos para prevenção às drogas

Para quem não for viajar no feriadão de Carnaval, o Museu de História Natural Casa Dom Aquino, em Cuiabá, oferece programação especial para a criançada cair na folia com muita aprendizagem e diversão.

Na programação especial, que vai do sábado (22.02) à terça-feira (25.02), sempre das 9h às 17h, as crianças farão visitas guiadas pelo acervo do Museu que salvaguarda fósseis de dinossauros, preguiça gigante, animais marinhos e peças cerâmicas de povos do passado.

A programação conta com diversas atividades gratuitas e outras a preços populares. Além de incursionarem pela exposição permanente do Museu Casa Dom Aquino, os pequenos poderão participar de oficinas de argila, pipa, brincadeiras e cotação de história.

Para participar das atividades gratuitas (veja a programação completa logo a seguir), os interessados devem fazer suas inscrições clicando AQUI.

Atração especial

Quem for ao Museu de História Natural Casa Dom Aquino, poderá conferir uma impressionante réplica científica em tamanho real do Pycnonemosaurus Nevesi, ou dinossauro de mata fechada. Sobretudo, os fósseis que deram base à réplica, descobertos em 2011, também podem ser apreciados no museu. Trata-se de algumas vertebras, um dente e uma parte do fêmur.

“Esse dinossauro é o maior atrativo da Casa Dom Aquino, sem dúvida. Desperta muita curiosidade nos visitantes, sejam eles crianças ou adultos. É uma atração tão requisitada que já estamos pensando em construir uma segunda réplica, já temos até o projeto de um titanossauro a ser construído com a mesma técnica de osteometria (medição dos ossos para estudos antropológicos)”, adianta Jonilken da Silva Almeida, educador patrimonial da Casa Dom Aquino.

A Casa Dom Aquino foi construída em 1842, à beira do Rio Cuiabá. Abriga, desde 2006, o Museu de História Natural Casa Dom Aquino, que exibe uma preciosa exposição permanente de arqueologia e paleontologia.

Com um amplo acervo distribuído entre a exposição aberta ao público e itens salvaguardados cuidadosamente na reserva técnica, o Museu de História Natural Casa Dom Aquino é gerenciado pelo Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (ECOSS), via contrato de gestão com o Governo de Mato Grosso.

Programação

– Sábado (22.02) – Entrada R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia)

Visitas guiadas e café aberto – Das 9h às 17h

– Domingo (23.02) – Entrada R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia)

Visitas guiadas e café aberto – Das 9h às 17h

– Segunda-feira (24.02) – ENTRADA GRATUITA

Manhã (9h às 11h): visita guiada + brincadeiras (pular corda e contação de histórias)

Tarde (14h às 17): visita guiada + oficina de pipa

– Terça-feira (25.02) – ENTRADA GRATUITA

Manhã (9h às 11h): visita guiada + brincadeiras (amarelinha e bambolê)

Tarde (14h às 17h): visita guiada + oficina de argila

Serviço

Assunto: Museu Casa Dom Aquino oferece programação de Carnaval para crianças

Quando: De sábado (22.02) à terça-feira (25.02), sempre das 9h às 17h

Endereço: Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Dom Aquino, Cuiabá (MT)

A programação nos dias 24 e 25/02 é gratuita e as inscrições devem ser feitas AQUI!

Livre para todas as idades

O Museu de História Natural Casa Dom Aquino está localizado na Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

Informações: (65) 3634-4858 / 3052-8062 / casadomaquinomuseu@gmail.com