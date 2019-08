Parceria entre Prefeitura e o Sesc garante sábados especiais no parque Flor do Ipê

Quem visitou o Parque Municipal Flor do Ipê localizado no bairro Flor do Ipê, na região do Cristo Rei em Várzea Grande no último sábado, percebeu atividades não convencionais nos seus arredores: era o projeto Sesc Itinerante. A Ação que busca promover cidadania, levando saúde e lazer para população de baixa renda ganha parceria da Prefeitura de Várzea Grande, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável e realiza todos os sábados, até 28 novembro, sempre das 17h às 19h, ações voltadas para saúde, educação, assistência, lazer e cultura.

“O Serviço Social do Comércio é uma entidade mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo que tem como missão proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos seus trabalhadores e familiares. Mas a atuação do Sesc vai além, e, agora estamos em várzea Grande, em parceria com a prefeitura, com diversas ações sejam educacionais e culturais em escolas, ou de saúde, lazer e recreação no parque. Todas as nossas atividades são gratuitas. Com isso, o público sejam crianças, jovens, adultos ou idosos irão viver experiências que fogem da rotina, como as orientações de saúde, condicionamento físico e atividades de recreação. Caso tenhamos alguma nova parceria levaremos também apresentações teatrais ou de cinema”, anuncia a gerente geral do Sesc Arsenal Leunice Bilo.

Ainda segundo Leunice, as orientações em saúde são o destaque das atividades no parque com objetivo de incentivar a saúde e oferecer testes de glicemia, aferição de pressão arterial, orientação sobre Diabetes e Hipertensão, entre outros. “O público presente também poderá aproveitar a oportunidade para ter orientação nutricional, no espaço serão passadas informações em relação ao bem estar e manutenção de uma alimentação saudável”, detalha a gerente.

Para a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável, Helen Farias Ferreira, será uma oportunidade para toda a família desenvolver atividades físicas e aproveitar o Parque Municipal Flor do Ipê. “Para quem ainda não conhece o espaço do parque Flor do Ipê esta será uma ótima oportunidade, pois poderá aproveitar experiências saudáveis que farão bem para toda a família. E, para quem já conhece o espaço, vale a pena participar das atividades e trazer novos amigos transformando o parque em um espaço de referência em convivência social e para caminhar e se conectar com a natureza”, convida a secretária.

Além de oficinas recreativas, aulas de pilates e ritmos de academia, cuidados com a saúde, orientações de circuito funcional, medição de Índice de Massa Corporal, o projeto também visa propiciar mais qualidade de vida para o público da terceira idade. “Temos ações específicas para a promoção e a participação social, estimulando o exercício da cidadania em defesa de direitos sociais, resgatando auto-estima e promovendo autonomia. Toda a comunidade está convida para participar dessas tardes que reúnem o trabalho de pessoas comprometidas com o bem estar social”, convida a gerente adjunta do Sesc Arsenal Evelise Parron.

Serviço – Com o lema “Viva experiências que fazem bem” a Prefeitura Várzea Grande e o Serviço Social do Comércio (Sesc-MT) promovem até o dia 28 de novembro, sempre aos sábados das 17h às 19h, uma tarde de bem estar e meio ambiente voltado para toda a família. Também será feita a distribuição de mudas de plantas nativas.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG