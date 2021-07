Parceria entre Prefeitura e Senar profissionaliza mão de obra no campo e leva renda extra ao agricultor familiar

Agricultores familiares da região do Aguaçú estão se aprimorando para profissionalizar ainda mais a cadeia produtiva local. Dos dias 05 a 09 de julho, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico em parceria com o Senar promove capacitação em operação de patrulha mecanizada. A atividade faz parte da ação Agro da Gente, que integra o programa Pra Frente Cuiabá de desenvolvimento econômico do Município.

“É uma realização muito grande como prefeito de Cuiabá poder trabalhar por toda minha gente. Era um desejo antigo colocar em prática ações direcionadas para a zona rural, foi uma promessa de campanha e com a equipe técnica e parceiros tão qualificados estamos alcançando esse sonho. É bonito já observar os primeiros brotos do nosso Agro da Gente e vamos continuar trabalhando para que dê muitos frutos”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

O curso de operação de patrulha mecanizada está sendo conduzido pelo Senar, parceiro da Prefeitura de Cuiabá em capacitação no campo. Cerca de 15 pessoas, residentes nas comunidades da Mineira e Marcolana participam da formação. Como atividade prática, a turma vai limpar uma área de 30 hectares da região do Aguaçú, pertencente ao Município.

“Cuiabá tem um potencial econômico gigantesco, que sob a gestão visionária do prefeito Emanuel Pinheiro começa a ser explorado. É com orgulho que pertenço a equipe de execução do Pra Frente Cuiabá, dentre tantas pessoas competentes e realmente preocupadas em melhorar a vida da população cuiabana”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

O instrutor de mecanização agrícola do Senar, Gilmar José da Silva explicou sobre a importância de aprender a operar o maquinário da forma correta e também de entender como ele funciona, para também ser capaz de dar manutenção no aparelho, atividade que está em falta em Mato Grosso.

“O treinamento hoje para quem deseja atuar na área de mecanização agrícola na parte operacional é muito importante, porque o mercado hoje precisa principalmente de pessoas que saibam operar, mas que entenda também a parte de manutenção. E o Senar e a Prefeitura estão trazendo essa oportunidade de aprendizado na prática e na teoria, para que aprendam a maneira correta de operar uma máquina. Mato Grosso precisa de pessoas com experiência, mas que também saibam dar manutenção. O trator disponibilizado pela Prefeitura tem todos os comandos para que aprendam a manusear máquinas agrícolas e também vamos passar a noção básica de uso de outros tipos de máquina”, disse o instrutor.

Esta é uma das ações do Agro da Gente, que é um dos cinco eixos do programa Pra Frente Cuiabá. O Agro da Gente vai fortalecer a agricultura familiar, promover a qualificação técnica na produção do campo, incentivar as atividade da agroindústria, além de fomentar às cadeias produtivas do leite, peixe, frango e frutas, legumes e verduras.

“Eu gosto de novas oportunidades e quando surgiu a vaga do curso eu decidi fazer. Sou só eu e mais uma colega de mulheres fazendo o curso e não temos dificuldades por isso. E estou vendo que terão outros cursos e vou fazer também, porque eu pretendo arrendar um pedaço de terra e trabalhar na agricultura, então o curso vai ajudar muito, porque a gente não tem renda fixa, essa oportunidade que a Prefeitura e o Senar estão dando para a gente vai melhorar muito a nossa vida aqui”, disse Lidia Ferreira da Silva, moradora da região há 20 anos, presidente da Associação das Mulheres do Distrito do Aguaçú.

Programa de desenvolvimento

No Pra Frente Cuiabá, a proposta é organizar a cidade em polos e promover o desenvolvimento de forma linear e integrada, estimulando as capacidades de cada setor, se articulando também com a iniciativa privada e terceiro setor. Ações de infraestrutura, mobilidade urbana, fomento na geração de empregos, na produção do campo, resgate do turismo e valorização da cultura cuiabana se interseccionam para construir uma cidade cada vez mais sustentável, tecnológica, planejada e que proporcione qualidade de vida aos seus habitantes. O programa abarca cinco principais ações, já em execução: Sine da Gente, Enem Digital 5.0, Qualifica Cuiabá, Cuiabanco e Agro da Gente.