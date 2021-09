Parceria fortalece o financiamento de projetos socioambientais no Estado

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Depois de constatar in loco as dificuldades de acesso aos serviços de telefonia móvel, em algumas comunidades de Santo Antônio de Leverger, o deputado Eduardo Botelho (DEM) encampou a luta por investimentos em comunicação para o município. E já agendou uma audiência pública, para o próximo dia 22, às 14 horas, na Escola Municipal Nagib Saad, na comunidade Agrovila das Palmeiras, para debater o assunto.

Botelho também recorreu ao apoio do senador Jayme Campos para intervir junto a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. Tanto que ontem (28), participou de uma reunião, por videoconferência, com o presidente da Anatel, Leonardo de Moraes, para tratar sobre a instalação de torres de telefonia, nas comunidades de Porto de Fora e Agrovila das Palmeiras, onde moradores permanecem isolados pela falta do sinal de telefonia.

Moraes informou a Botelho que a empresa Claro deixou de cumprir algumas exigências da Anatel, e que ao invés de aplicar multa, a Agência impôs obrigação à prestadora de instalar as torres e toda infraestrutura necessária para a cobertura do sinal em Santo Antônio de Leverger. Ação que será acompanhada de perto por Botelho, garantindo que essa obra seja realizada no menor tempo possível.

“O próximo passo será marcar uma audiência com diretores da prestadora de telefonia Claro e alinhar as tratativas para execução da decisão da Anatel. Se o valor desse investimento for maior que o da multa convertida, poderemos fazer um aporte financeiro para consolidar o projeto”, afirmou o deputado.

DEBATE AMPLIADO – A audiência pública, que tem como coautor o deputado Wilson Santos, também debaterá melhorias em outros setores, a exemplo de recursos para poços artesianos, pavimentação asfáltica e energia, que segundo Botelho, são demandas necessárias para às comunidades: Agrovila das Palmeiras, Vale Palmeiras, Ribeirão do Glória, Vale Samambaia, Gleba Resistência, Ribeirão do Estiva, Boa Ventura, P.A. Banco do Brasil, P.A. Santana Taquaral, P.A Santana Buritizal, Serrana, Sangradouro, São Sebastião, Caeté, Vale Abençoado, Pontal do Gloria, Bigorna, Águas Claras.

“Vamos debater as necessidades mais urgentes, principalmente dos pequenos produtores rurais e apresentar propostas para a telefonia. A Agrovila das Palmeiras pode se transformar em um importante polo de produção, desde que receba alguns investimentos à Infraestrutura e capacitação técnica aos pequenos produtores da região”, diz trecho do requerimento de audiência.