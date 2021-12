Parceria irá impulsionar plano de revitalização do Centro Histórico de Cuiabá

Os secretários municipais de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré, e o titular da pasta de Turismo, Oscarlino Alves, receberam na tarde de quinta-feira (9), no Salão Nobre do Palácio Alencastro, representantes da sociedade civil organizada para definição de ações conjuntas tendo como objeto a recuperação e a revitalização do Centro Histórico de Cuiabá.

Especificamente, debateram sobre convênio a ser assinado junto a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) que irá servir como ferramenta para fomentar ações e propostas para a região.

Empresários, representantes da Associação Comercial, do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá

e profissionais da Arquitetura e Urbanismo estiveram presentes.

Sensível as ponderações apresentadas, o secretário de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré, ressaltou o compromisso da gestão Emanuel Pinheiro, que mantém como premissa de trabalho, o respeito pela população, pela história, valorizando o patrimônio cultural da cidade.

O secretário apresentou a proposta de criação de uma comissão instituída por decreto pelo prefeito para tratar de projetos e ações que visem a revitalização do Centro Histórico.

“Estamos trabalhando com afinco, para que cada vez mais a população, de um modo geral, tenha orgulho de dizer que mora em Cuiabá. É meta da atual administração municipal devolver a capital de antigamente, primeiramente, atuando no coração do município, que é a região central. Ruas estão sendo recuperadas e asfaltadas, praças revitalizadas e projeto estão sendo criados e entregues”, disse Luís Cláudio.

“Quando fui convidado pelo prefeito Emanuel Pinheiro para estar à frente da Secretaria foi me foi delegada uma missão: a de elevar Cuiabá ao seu real potencial turístico. A ordem é ouvir os atores envolvidos no segmento do turismo da capital, bem como o trade. Estamos atuando justamente nessa proposta, de entregar uma Cuiabá cada vez melhor de se viver, disse Oscarlino.

O presidente da CDL Cuiabá, Célio Fernandes, lembrou da importância da efetivação das melhorias do centro histórico, como a questão do rebaixamento da fiação elétrica que dependem da ação do poder público para alocar os recursos financeiros de execução das obras. “O prefeito sempre esteve receptivo às apresentações das demandas dos mais diversos segmentos. Temos certeza que todas as propostas elencadas serão efetivadas”, pontuou Célio.

“Ficamos satisfeitos com o resultado dessa reunião. As ferramentas já existem, o que resta é esse trabalho em conjunto para que de uma vez por todas seja finalizado o projeto de revitalização. É preciso criar uma série de atividades e fomentar os segmentos que se enquadram na área”, declarou presidente da Associação Comercial de Cuiabá e da Federação das Associações Comerciais e Empresarais do Estado de Mato Grosso, Jonas Alves.

“Até o final desse ano, vamos criar essa comissão. Firmar essa parceria oficialmente entre a Prefeitura de Cuiabá e setor comercial do Centro Histórico. Nessa junção de esforços e, expectativas, em um futuro cada vez mais atrativo no cenário cultural e turístico”, finalizou Luís Cláudio.