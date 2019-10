Parcerias firmadas pela PJC possibilitam novo prédio para delegacia no interior

Estão abertas, até o dia 13 de outubro, as inscrições no processo seletivo para participar do II Curso de Intervenção Rápida do Sistema Penitenciário de Mato Grosso (2° CIR-MT). A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Adjunta de Administração Penitenciária, lançou o edital esta semana.

O curso visa capacitar os servidores penitenciários para o desempenho de ações relativas ao Grupo de Intervenção Rápida (GIR-MT), rebeliões, motins, escoltas, entre outras práticas. Estão dispostas 76 vagas, sendo 25 para o Núcleo de Operações Táticas Especializado (NOTE) de Cuiabá e os núcleos de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Cáceres e Juína têm seis vagas cada um.

Além disso, estão reservadas 10 para as coirmãs, que são as unidades descentralizadas da Sesp-MT: Polícia Militar (PM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Também são destinadas cinco vagas para demais servidores penitenciários.

Os interessados poderão se inscrever pelo formulário disponível no site http://www.sesp.mt.gov.br/cursos, ou de forma presencial. Nesta última opção, os candidatos deverão comparecer à sede da Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário (CEASP), na Rua Thomé Fortes, nº 215- Setor Norte, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá, no período de 07 a 13 de outubro de 2019, das 8h às 18h, munidos dos documentos constantes no item 4 do edital.

As inscrições para a participação na seleção do 2º CIR-MT serão divulgadas no dia 14 de outubro de 2019, no mesmo site http://www.sesp.mt.gov.br/cursos. A partir de então, os candidatos terão prazo de 24 horas para interpor recurso à Diretoria de Ensino Penitenciário (Denpen), que terá prazo de 48 horas para deferir ou indeferir o recurso administrativo.

A divulgação da relação dos candidatos aptos à realização do teste de aptidão física ocorrerá no dia 16 de outubro e os testes nos dias 28 e 29 do mesmo mês. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 1º de novembro deste ano.

Tempo integral

O CIR terá caráter classificatório e eliminatório, com início no dia 08 de novembro de 2019, em regime de tempo integral (internato) durante aproximadamente 25 dias. As atividades poderão ocorrer aos sábados, domingos e feriados, em períodos diurno e noturno, de acordo com a conveniência e necessidade da coordenação. Somente participarão desta fase os 60 candidatos do Sistema Penitenciário (SISPEN-MT) e os 12 candidatos das instituições coirmãs que tiverem maior aproveitamento no teste de aptidão física.

Os agentes que concluírem curso estarão aptos a integrarem o quadro operacional do NOTE/GIR-MT das unidades de lotação. Eles deverão estagiar, preferencialmente, pelo período de dois anos no respectivo NOTE de lotação em que realizaram a inscrição. Inclusive, conforme previsto no edital, serão indeferidas as inscrições que não corresponderem ao núcleo da região de lotação do agente penitenciário.

Já os ocupantes das vagas destinadas às coirmãs, após a conclusão do curso, deverão retornar às unidades de origem, assim como os demais servidores do Sistema Penitenciário.

O edital e anexos, formulário de inscrição e demais informações sobre o curso estão disponíveis no link http://www.sesp.mt.gov.br/cursos. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (65) 3644-2353.