Parecer final do Orçamento reduz verbas para o Censo Demográfico

Crédito: Agência de Notícias da AMM

Novo Horizonte do Norte, amanheceu a terça-feira, 23 de março em luto com a morte do ex-prefeito do município, Júnior Pereira Neves, após complicações da Covid-19. Ele é pai do atual prefeito do município, Silvano Pereira Neves. O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga lamenta a morte e ressalta que o ex-prefeito Junior era referência como gestor municipal. “Tive a oportunidade de conviver com ele. Foi prefeito por três mandatos e sem dúvidas, contribuiu muito para o desenvolvimento do município. Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a sua família”, disse Neurilan.

O ex-prefeito de Novo Horizonte do Norte, tinha 75 anos de idade, era um homem honesto, tanto na vida pública como particular, Júnior como era popularmente conhecido, deixa um grande legado. Ele foi prefeito durante três mandados, todos eletivos.

O primeiro na história do município, entre os anos de 1987 e 1988. Os demais entre os anos de 1993 a 1996 e 2005 a 2008.Casado com Francisca Marlene de Azevedo Neves, ele deixa 9 filhos, 12 netos e 01 bisneto.

Júnior, que testou positivo na sexta-feira, 19 de março, estava internado desde domingo, 21, no Hospital Municipal Kara José. Teve uma parada cardíaca e veio a óbito por volta de 00h30 minutos desta terça-feira. O ex-prefeito estava internado no mesmo quarto em que está o seu filho, Sidinei Antônio Pereira Neves, ex-vereador do município. Na manhã desta segunda-feira, os dois passaram por tomografia, na qual deu 40% de comprometimento dos pulmões. Conforme familiares, Júnior estava aparentemente bem, apenas o seu filho que foi diagnosticado um pequeno nódulo no pulmão.

Na tarde de ontem, o atual prefeito, chegou entrar em contato com um hospital em Juara, para transferi-lo, mas devido à falta de vagas, não foi possível. Felício Pereira Neves, outro filho de Júnior, também está com Covid, mas se recuperando em uma propriedade rural da família. Com Coronavírus em 2020, Silvano Pereira Neves, ficou 74 dias internado, dos quais: 42 dias na UTI, com Traqueostomia 30 dias, entubado 25 dias e com pulmão artificial (ECMO) 08 dias. Ele se recuperou da doença.

Conforme o prefeito Silvano, o sepultamento será por volta das 10h desta terça-feira, no cemitério municipal. Obedecendo os protocolos funerais, não haverá velório. Com a morte de seu pai, o ex-prefeito do município, Júnior Pereira Neves, o atual prefeito Silvano, decretou ponto facultativo nesta terça-feira e luto oficial por 03 dias.