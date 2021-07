Parlamentar cobra realização de mutirão de vacinação contra a Covid-19 na capital

Neste sábado (24) a campanha de imunização contra o coronavírus funcionará nos polos de vacinação do Senai Porto, Assembleia Legislativa e no drive thru do Sesi Papa. Os outros polos estarão fechados. O rodízio entre os polos acontece devido à baixa adesão da população à vacinação nos fins de semana. Na segunda-feira (26) todos os polos de vacinação funcionarão normalmente.

O polo do Senai Porto vacinará neste sábado exclusivamente o grupo de 18 a 39 anos com as doses dos faltosos. As pessoas desta faixa etária devem olhar o cadastro no site da vacinação à noite para ver se foi agendado para receber a vacina. Apenas os agendados serão imunizados.

Segunda dose da Astrazeneca

Os polos da Assembleia Legislativa e do Sesi Papa vão aplicar somente a segunda dose da Astrazeneca. Quem já estiver chegando próximo à data marcada no cartão para completar o esquema vacinal, deve entrar no site da vacinação e clicar em Consultar Cadastro. No fim da página vai aparecer o agendamento da segunda dose. Caso o agendamento tenha sido feito para algum polo que estiver fechado neste sábado, a pessoa pode ir à Assembleia ou ao Sesi Papa. Imprescindível levar o cartão de vacinação.

Cadastro

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. No caso de vacinação pela categoria profissional, também é preciso apresentar declaração de vínculo funcional. Já no caso das pessoas que se cadastraram pelos grupos de comorbidades ou deficiência permanente grave, além de gestantes, puérperas e lactantes, é preciso apresentar o laudo médico.