Parque Tia Nair está com decoração natalina

A unidade de atendimento do Programa de Saúde da Família (PSF) do Unipark, em Várzea Grande, teve uma programação diferente na manhã de hoje (20). Ao invés de consultas médicas, palestras sobre saúde preventiva e dispensação de medicamentos, houve distribuição de presentes, entretenimento e muitas brincadeiras. O projeto ‘Magia de Natal’, levou o encanto da data mais esperada do ano para dentro da unidade de saúde. Toda a família ganhou presente. A ação é a terceira que vem sendo promovida anualmente pela prefeitura de Várzea Grande, por meio de iniciativa da Administração Regional do Cristo Rei. Mais de 1.200 brinquedos foram entregues e centenas de roupas, inclusive muitas ainda com etiqueta de loja, doadas à população presente.

Antes das 8h da manhã, uma grande fila, com pais, mães e crianças se formava na área externa da unidade. Toda a equipe do PSF, inclusive os agentes comunitários de saúde, se transformou em ajudante de Papai Noel, auxiliando na organização das filas e na distribuição dos presentes. Pipoca e algodão doce fizeram parte da festa.

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, participou da ação e pessoalmente entregou brinquedos e junto com as crianças, assistiu ao teatro de fantoches da Guarda Municipal. “Essa unidade é referência para inúmeros bairros aqui do grande Cristo Rei e sabemos da necessidade de atenção que essa população demanda. Muitos investimentos em infraestrutura já foram realizados aqui, como o PAC que trouxe água, rede de esgoto, drenagem e asfalto para bairros inteiros. No entanto, sabemos que atenção como essa, de vir aqui, proporcionar uma manhã festiva e aproximar a comunidade da prefeitura é uma oportunidade de conhecer ainda mais a rotina e os pleitos de cada região”.

Carol Hazama, esposa do vice-prefeito José Hazama, idealizou e coordena a execução do projeto no Grande Cristo Rei. “É um trabalho que chega em 2019 a sua terceira edição e cada ano foi crescendo mais. Nos dois primeiros anos fizemos dentro da policlínica do Parque do Lago, mas a adesão de parceiros, servidores municipais e de lideranças comunitárias, só que aumenta essa corrente do bem que traz um pouco de alegria à população. As crianças podem brincar, ganham presentes e os pais e responsáveis podem ir até o bazar e escolher peças de roupas de forma totalmente gratuita”, explica.

Ainda conforme Carol, o projeto ‘Magia de Natal’ recebeu muitas doações de empresários do grande Cristo Rei. “Entre as peças de vestuário que estão sendo doadas existem dezenas de calças com etiqueta, que saíram das lojas, e estão sendo presente para muitas famílias”.

A aposentada Marcelina Vicenzia Costa, morada do bairro Engordador, foi a pé a unidade, uma caminhada de cerca de meia hora e disse sorrindo que valeu à pena. “Meus netos estão na fila para ganhar presentes e eu consegui aqui calças jeans para meu filho mais novo. Ele estava precisando”.

Luciane Nunes, moradora do Unipark, disse que foi avisada pela agente de saúde que cuida do seu bairro sobre a ação de hoje. “Vim cedinho com as crianças. Eu não tenho como comprar presente para meus quatro filhos e o que ganharmos aqui será nosso presente de Natal”.

O secretário de Saúde, Diógenes Marcondes, destacou durante a ação que o PSF do Unipark tem um papel estratégico no atendimento de saúde da população do Grande Cristo Rei, especialmente, no aspecto preventivo para crianças e idosos. “Essa unidade, por exemplo, atende a cerca de 10 bairros que estão afastados da região mais central do Cristo Rei. A maior parte da população local demanda atenção e tem este espaço como referência quando necessitam de uma primeiro atendimento de saúde. Poder trazer todos aqui para este espaço em um momento festivo, só fortalece a relação de confiança e amizade entre os profissionais daqui junto às famílias”.

O PSF do Unipark abrange, além do bairro de mesmo nome, o Santa Clara, o Vila Rica, o Santa Luzia, o Vila São João, o jardim das Oliveiras, o Alto do Boa Vista, o Dom Diego, O Ipanema e o Engordador.

Todas as crianças que recebiam presente iam assistir ao teatro de fantoches da Guarda Municipal. Os agentes, de forma bastante criativa e lúdica, conseguem criar estórias, em que passam mensagens importantes sobre o comportamento no trânsito, conservação da escola, contribuir com a limpeza urbana e combate às drogas. Considerando a população local dessa manhã, numa das narrativas, as agentes deixaram bem claro, por exemplo, que criança só pode andar de moto a partir dos sete anos de idade, desde que esteja com capacete adequado.

“As crianças ficam atentas e compreendem muito bem a mensagem transmitida e ainda dão muitas risadas. Isso que é o mais legal de tudo aprendem brincando, de forma descontraída, mas absorvendo o conteúdo e multiplicando isso dentro de casa”, pontuou Carol Hazama.

Por: Marianna Peres – Secom/VG