Participação em conselhos amplia atuação da AMM em defesa dos municípios

Crédito: Divulgação

Na condição de instituição representativa, a Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM tem participação em diversos conselhos e colegiados estaduais, por meio dos quais contribui na definição de diretrizes e na elaboração de políticas públicas. Entre os setores que representam a Associação nesses colegiados está a Coordenação Geral, que trabalha de forma integrada à presidência da instituição e realiza o acompanhamento de atividades desenvolvidas pelas gerências técnicas em atendimento aos municípios.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, disse que a presença da instituição nos conselhos permite acompanhar as deliberações que repercutem nos municípios e na vida dos cidadãos. “Além disso, temos a oportunidade de opinar, atuar de forma propositiva e dar voz aos municípios nesses órgãos, que em grande parte são deliberativos, normativos e consultivos”, assinalou.

A Coordenação Geral representa a AMM nos seguintes conselhos: Conselho Estadual de Meio Ambiente – Consema; Conselho Estadual do FUNDEB – CACS; Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais – APL-SEDEC; Câmara Setorial Temática da Mulher – AL /MT; Comissão Estadual de Zoneamento Socio-ecológico CEZEE – SEPLAG; Conselho Superior do Movimento Mato Grosso Competitivo – MMTC –FIEMT; Comitê Luz para Todos – Eletronorte/Eletrobrás; Comitê Gestor do Sistema de Informação pra Infância e Adolescência – SIPIA/SETAS-MT; Conselho Estadual de Cultura – SEC; Movimento Pró-Logística de Mato Grosso Casa Civil – Grupo de Trabalho; Sala de Crise do Pantanal – Seca na Região Hidrográfica do Paraguai e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.

O setor também acompanha, em nível nacional e estadual, o movimento político e administrativo dos municípios, mantém contato permanente com os prefeitos, informando e atendendo os gestores por meio da estrutura organizacional da AMM, entre outras atividades.