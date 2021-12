Participantes do Programa Carbono Neutro MT terão certificação da ABNT

Durante a solenidade do maior evento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), Dia do Patrono, realizada nesta quinta-feira (02.12), na Praça das Bandeiras, o Governo Estado entregou uma frota de 17 viaturas que foram compradas com recurso de R$ 10 milhões, do Programa Mais MT. Além da promoção de 117 militares, praças, oficiais e dois à patente de coronel, sendo uma mulher, a primeira que alcançou o mais alto posto superior do militarismo.

A coronel Luciana Brandão tem 20 anos de carreira na corporação e é comandante da Unidade Regional dos Bombeiros no munícipio de Cáceres. Agora, ela entra para história do Estado e dos Bombeiros sendo a primeira mulher com a mais alta patente.

“É uma alegria, uma honra, é o momento que a gente se sente reconhecida pelo trabalho prestado ao longo desses 20 anos e agora ser agraciada pelo governador do Estado com essa promoção ao posto de coronel, podendo ser ainda a primeira mulher bombeiro militar de Mato Grosso, estou grata por tudo”, declarou a mais nova coronel.

A cerimônia contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para oficialização de entrega das viaturas – 5 unidades de resgates e 12 caminhões auto tanque – ao comandante-geral do CBMMT, coronel Alessandro Borges.

“É um orgulho muito grande estarmos aqui para realizar essas entregas e comemorar as promoções por merecimento, dedicação e comprometimento desses militares com nosso Estado de Mato Grosso. Estamos realizados a entrega dessas 17 viaturas, que fazem parte do programa Mais MT, para fortalecer o trabalho dos bombeiros nos atendimentos das diversas ocorrências da nossa sociedade”, declarou o secretário Mauro Carvalho.

São veículos novos, modernos e que garantem conforto e segurança nas missões de combate e atendimento aos pedidos de urgência e emergência, proporcionando melhor atendimento à população mato-grossense.

O comandante-geral, coronel Alessandro Borges, disse que “hoje é um dia especial, de festa para os bombeiros que recebe essa entrega realizada pelo Governo de Mato Grosso, que chega para reforçar nossa frota, dando mais eficiências aos trabalhos nas Unidades Regionais do CBM no Estado”.

Os caminhões auto tanque possuem capacidade para transportar 10 mil litros d’água e serão usados para combater aos incêndios nos três biomas de Mato Grosso. Uma parte desses veículos deve ficar em Cuiabá para atender a Região do Pantanal, outra deve ser encaminhada ao Araguaia para o Cerrado, e outra para a Amazônia. As unidades de resgates, adquiridas com recursos do Governo Federal, serão usadas para atender aos cidadãos em acidentes e outros tipos de emergências nos 141 municípios no Estado.

Dia do Patrono

A cerimônia alusiva ao Dia do Patrono é realizada anualmente pela corporação para homenagear Dom Pedro II, nascido em 02 de dezembro de 1825, regente do Brasil e criador da primeira instituição de combate a incêndios do país.

Além das entregas de viaturas, outro importante momento aguardado pelos familiares que estavam presentes na solenidade foi a promoção de 117 praças e oficiais, sendo dois coronéis, entre eles a primeira mulher do CBMMT.

A lista completa com todos os oficiais e praças promovidos será publicada no Diário Oficial do Governo de Mato Grosso.

Prestigiaram o evento, o secretário adjunto de Segurança Pública, Carlos George Davim, secretário Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda, o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves, comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Xuxu Dal Molin, Elizeu Nascimento e Dr. Gimenzes, além de demais coronéis do CBMMT e familiares dos militares.