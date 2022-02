Passeio ciclístico atrai centenas de pessoas e valoriza potencial turístico do município

Com um número expressivo de participantes, o projeto social “Pedal da Guarda” tem se tornado uma prática de todas as quintas-feiras – de famílias residentes no município, bem como, de outras cidades da baixada cuiabana. O projeto tem como objetivo proporcionar à população em geral a prática de atividade física e de lazer, através do uso da bicicleta, com segurança. A atividade é gratuita, para qualquer faixa etária e conta com a participação de voluntários para passar orientações gerais às pessoas.

O passeio ciclístico propõe um tour por várias localidades turísticas do município, onde os participantes têm a oportunidade de conhecer, além de desfrutar da paisagem da região. O planejamento do percurso é feito de forma antecipada pelos organizadores que mobilizam, junto aos empresários locais, uma interação das equipes no momento da chegada.

Nesta quinta-feira (17), o passeio será no distrito de Bom Sucesso. “A saída está marcada para às 19h30 e a mobilização será em frente à Praça Sarita Baracat. O ponto de chegada será na Peixaria Beira Rio, onde haverá uma confraternização entre os grupos participantes”, informou o comandante da Guarda Municipal, Alison Baracat Salgado.

De acordo com o comandante participam do projeto mais de 500 ciclistas, e não é necessária inscrição para participar do passeio, porém para que as pessoas possam participar dos grupos de pedaladas, é preciso alguns requisitos e precauções recomendados pela prefeitura e pelos coordenadores de cada grupo.

“Os ciclistas devem sempre trajar roupas claras e de cores perceptíveis à noite ou até mesmo coletes refletivos, usando sempre luvas, cotoveleiras e capacetes para evitar acidentes. As bicicletas devem estar sempre revisadas e em bom estado, ter faróis dianteiro e traseiro. É aconselhável carregar consigo uma bomba para pneu e uma câmera reserva apenas para emergências”, explicou o comandante lembrando que o Pedal da Guarda foi criado em 2016 e desde então tem alcançado a adesão de centenas de pessoas que passaram a utilizar a bicicleta como atividade física voltada para a promoção de saúde e qualidade de vida.