Passeio Ciclístico mostra potencial turístico de Várzea Grande

A Semana do Turismo comemorada em várzea Grande de 02 a 05 de outubro integrou várias atividades, em especial passeio ciclístico com “Projeto Pedal da Guarda”, que ocorreu nesta quinta-feira (03), com percurso de 26 km do Várzea Grande Shopping até a comunidade da Passagem da Conceição. Cerca de 130 pessoas participaram do city tour para reconhecimento dos pontos turísticos e compreender melhor a História da cidade. A programação é idealizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande.

O objetivo principal do passeio foi divulgar e apresentar aos participantes os pontos turísticos do município. No percurso a galera do projeto conheceram também as novas instalações do Ginásio Poliesportivo ‘Fiotão’.

“No trajeto, os ciclistas conheceram a História e as belezas dos principais cartões-postais da cidade. O percurso contemplou as principais Avenidas e comunidades rurais, além de tradicionais bairros. No tour houve guia de turismo, carro de apoio, ambulância, além de coordenação do trânsito com equipe da Guarda Municipal. A atividade integra as ações de sensibilização turística da Prefeitura de Várzea Grande”, frisou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, José Roberto Amaral de Castro Pinto.

Conforme o secretário, o passeio ciclístico faz parte das festividades da Semana do Turismo. A finalidade é incentivar o uso da bicicleta não só para o lazer, mas também como meio de transporte. “Esse evento ajudará a aumentar a conscientização para o uso da bicicleta, além de um encontro de ciclistas, o passeio tem o objetivo de mostrar à população a importância de um meio de transporte sustentável. Esse evento foi um legado para a cidade estimulando mais pessoas a usar o meio de transporte ao mesmo tempo adquirir conhecimento sobre a história das localidades da cidade, sobre o ponto de vista da cultura, esporte e tradição ”, destacou.

De acordo com o coordenador do “Projeto Pedal da Guarda”, Juliano Lemos, que é Guarda Municipal, o trajeto foi elaborado pela equipe do Turismo de Várzea Grande. “Os integrantes do projeto conheceram e desvendaram os pontos turísticos importantes do nosso município, em especial o Fiotão, que recebeu inúmeros elogios dos ciclistas, um incremento esportivo de extrema envergadura e modernização para todas as modalidades esportivas. O passeio é tradicional e já acontece há um ano e meio com o objetivo de aumentar a cada dia mais o ciclismo, o ciclo turismo, qualidade de vida e a prática de atividades saudáveis”, explicou o coordenador, Juliano Lemos.

Segundo ainda, Juliano Lemos, para participar do tour turístico desportivo, é necessário comparecer com a bike e equipamentos de segurança, nas quintas-feiras, às 19h, na rotatória do Várzea Grande Shopping. O projeto conta com 500 integrantes que pedalam de 25 a 30 km. O projeto oferece estrutura logística e distribuição de água e frutas. O passeio família bike é uma realização Prefeitura de Várzea Grande, organizado pela Guarda Municipal do município.

O calendário turístico integra ações de premiação das três melhores redações sobre turismo, passeio ciclístico e exposição de veículos antigos, além de entrega de certificado as pessoas que contribuem para alavancar o turismo da cidade.

Por: Cláudia Joséh – Secom/VG