Pastor Jeferson defende criação de programas de apoio aos empresários impactados pela pandemia

O vereador Cezinha Nascimento (PSL), apresentou uma indicação, nº 0311/2021, reivindicando a reconstrução de uma ponte situada (a cerca de 60 km de Cuiabá) na região da comunidade Barra Grande no distrito do Aguaçu (35 km de Cuiabá). A solicitação foi protocolada no início do mês de fevereiro, durante a primeira sessão via internet, da Câmara Municipal de Cuiabá.





A estrutura da ponte caiu no mês de maio de 2020, (mais de 9 meses) quando não suportou o peso de um caminhão carregado de material de construção e desabou.

Sem ter como passar, os moradores da comunidade construíram um desvio provisório para poderem atravessar o córrego, no entanto, devido às chuvas, o local está em péssimas condições e ainda há a possibilidade do lugar alagar e os moradores não terem como atravessar e ficarem ilhados.

O parlamentar também pede que sejam realizados serviços de patrolamento e encascalhamento nas estradas que dão acesso a comunidade, que estão em péssimas condições.

“Intercedo em nome dos moradores que residem na zona rural de Cuiabá com o objetivo de viabilizar melhorias em benefício dessas pessoas que vivem no campo e não são muito lembradas pelo poder público”, explica o parlamentar, justificando a solicitação.

Gabriela Von Eye / Assessoria de Comunicação do Vereador Cezinha Nascimento